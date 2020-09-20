Оперная дива Анна Нетребко сообщила о госпитализации в связи с коронавирусом

«Уже пять дней я нахожусь в больнице с ковидной пневмонией и скоро пойду на поправку», - написала Нетребко. По ее словам, она самоизолировалась, как только почувствовала первые симптомы, несмотря на отрицательные результаты теста. Певица добавила, что у ее мужа, оперного певца Юсифа Эйвазова, нашли антитела, пишет Newsru.com.

«Я пришла в больницу вовремя и мне оказывают помощь. Всё будет хорошо! Не так страшен черт как его описывают», - пишет Нетребко. Она добавила, что «гораздо больше устала» от мороки (употребив более крепкое слово), связанной с тестами, карантинами, «запугиваниями несчастных людей», чем от самого вируса. «Я рада, что для меня теперь это закончится», - отмечает она.