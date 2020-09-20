Оперная дива Анна Нетребко сообщила о госпитализации в связи с коронавирусом

Оперную певицу Анну Нетребко госпитализировали с коронавирусной пневмонией, об этом она сообщила на своей странице в Instagram.
«Уже пять дней я нахожусь в больнице с ковидной пневмонией и скоро пойду на поправку», - написала Нетребко. По ее словам, она самоизолировалась, как только почувствовала первые симптомы, несмотря на отрицательные результаты теста. Певица добавила, что у ее мужа, оперного певца Юсифа Эйвазова, нашли антитела, пишет Newsru.com.
«Я пришла в больницу вовремя и мне оказывают помощь. Всё будет хорошо! Не так страшен черт как его описывают», - пишет Нетребко. Она добавила, что «гораздо больше устала» от мороки (употребив более крепкое слово), связанной с тестами, карантинами, «запугиваниями несчастных людей», чем от самого вируса. «Я рада, что для меня теперь это закончится», - отмечает она.
Коронавирусом переболели уже сотни знаменитостей в мире, в их числе 63-летний актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон, актер Идрис Эльба и его супруга Сабрина, Ольга Куриленко, певица Пинк, Кристофер Хивью и Индира Варма, известные по ролям в сериале «Игра престолов», звезда сериала «Остаться в живых» Дэниэл Дэ Ким, 79-летний оперный певец Пласидо Доминго; осужденный по делу об изнасиловании и домогательствам продюсер Харви Вайнштейн, принц Чарльз, британский премьер-министр Борис Джонсон, российский премьер Михаил Мишустин. Из российских знаменитостей коронавирус перенесли Лев Лещенко, Стас Михайлов, Филипп Киркоров, Надежда Бабкина, Борис Акунин и другие.