Вс, 20.09.2020
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Галерея: местная светская публика пришла на премьеру клипа Вадима Викса

На прошлой неделе в кинотеатре Artis прошла презентация клипа на песню «Love Destroyer» певца Вадима Викса. Премьера прошла на ура, а зрители все не могли оторваться от экрана.

Здесь действительно есть на что посмотреть: история страстной любви разворачивается в стенах замка Фалль, затем драма переносится в таллиннский клуб Prive, где вместе с сердцем главного героя – певца Вадима Викса – о кафельный пол бьется стекло. Роль роковой красотки сыграла «Миссис Европа 2019» Милла Карпикова, специально для клипа создал наряды эстонский художник-дизайнер Денис Мистюрин.

Песня Вадима Викса «Love Destroyer» была написана уже давно, но лишь этим летом «Миссис Европа 2019» Милла Карпикова услышала ее на одном из мероприятий и предложила певцу снять видеоклип.

Смотрите галерею с мероприятия!

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