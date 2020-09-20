Галерея: местная светская публика пришла на премьеру клипа Вадима Викса

Здесь действительно есть на что посмотреть: история страстной любви разворачивается в стенах замка Фалль, затем драма переносится в таллиннский клуб Prive, где вместе с сердцем главного героя – певца Вадима Викса – о кафельный пол бьется стекло. Роль роковой красотки сыграла «Миссис Европа 2019» Милла Карпикова, специально для клипа создал наряды эстонский художник-дизайнер Денис Мистюрин.