Кэти Перри и ее семью преследует бездомный: звезда подала иск в суд

Из-за многочисленных угроз от неизвестного ей человека, Кэти Перри обратилась в суд. Об этом сообщает издание Page Six.
Певицу уже можно поздравить с первым успехом. Звезда добилась, чтобы относительно Терри был вынесен запрещающий приказ. Стоит отметить, что жертвами преследований стала не только Кэти, но и члены ее семьи, пишет Hochu.ua.
Среди угроз было и обещание сломать шею ее мужу — актеру Орландо Блуму. Более того, в соцсетях Терри угрожал Кэти смертью. Сейчас певица даже боится возвращаться в свой дом.
Кэти рассказала об инциденте, который произошел в сентябре: «Терри перепрыгнул через забор моего дома в районе Беверли-Хиллз в Лос-Анджелесе. Служба безопасности приказала Терри уйти. Когда он отказался, его задержали, а затем официально арестовали».