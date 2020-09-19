Сб, 19.09.2020
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Кэти Перри и ее семью преследует бездомный: звезда подала иск в суд

Кэти Перри

ФОТО: Xavier Collin/Image Press Agency / Xavier Collin/Image Press Agency

Из-за многочисленных угроз от неизвестного ей человека, Кэти Перри обратилась в суд. Об этом сообщает издание Page Six.

Певицу уже можно поздравить с первым успехом. Звезда добилась, чтобы относительно Терри был вынесен запрещающий приказ. Стоит отметить, что жертвами преследований стала не только Кэти, но и члены ее семьи, пишет Hochu.ua.

Среди угроз было и обещание сломать шею ее мужу — актеру Орландо Блуму. Более того, в соцсетях Терри угрожал Кэти смертью. Сейчас певица даже боится возвращаться в свой дом.

Кэти рассказала об инциденте, который произошел в сентябре: «Терри перепрыгнул через забор моего дома в районе Беверли-Хиллз в Лос-Анджелесе. Служба безопасности приказала Терри уйти. Когда он отказался, его задержали, а затем официально арестовали».

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