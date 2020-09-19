Кэти Перри и ее семью преследует бездомный: звезда подала иск в суд

Певицу уже можно поздравить с первым успехом. Звезда добилась, чтобы относительно Терри был вынесен запрещающий приказ. Стоит отметить, что жертвами преследований стала не только Кэти, но и члены ее семьи, пишет Hochu.ua.

Среди угроз было и обещание сломать шею ее мужу — актеру Орландо Блуму. Более того, в соцсетях Терри угрожал Кэти смертью. Сейчас певица даже боится возвращаться в свой дом.