Как знаки зодиака ведут себя на сайтах знакомств

Овен: 20 марта — 19 апреля: скорее всего, совпадет с Весами

Даже на сайте знакомств Овны хотят выглядеть начальниками, поэтому они укажут в качестве своей работы позицию «Менеджер» или «Топ-менеджер».

Эти уверенные в себе люди максимально раскрываются на фотографиях, которые они выставляют напоказ, и постоянно рекламируют свою активную социальную и светскую жизнь, пишет Wday.ru.

В их био есть все, что только можно придумать, с почетными упоминаниями о подкастах, блогах и наградах.

Телец: 19 апреля — 20 мая: скорее всего, совпадет с Тельцом

Когда дело доходит до свиданий, Тельцы точно знают, чего хотят… Они выбирают самих себя.

Они быстрее всех отвечают на сообщения. А еще они — один из знаков, которые с большей вероятностью проведут по экрану вправо.

Тельцы — один из главных знаков, который включает в свое био любимую еду и напитки, поэтому будьте готовы к онлайн-обеду в следующее свидание с Тельцом.

Близнецы: 21 мая — 21 июня: скорее всего, совпадут с Водолеем

Близнецы рассказывают о себе, рекламируя пиво, музыку и смайлики, связанные с путешествиями. Так что, если вы решите зажечь с Близнецами, приготовьте свою приключенческую игру. Эти социальные бабочки могут веселиться всю ночь, поэтому вполне логично, что они работают барменами. Ведь это позволяет им быть активными всю ночь и петь на работе свои любимые песни.

Рак: 21 июня — 22 июля: скорее всего, совпадет с Водолеем

Чтобы поймать одного из этих эмпатов, вам нужно проявить свои настоящие качества, которые они называют «проверкой» в своих био.

И если они не ответят на ваше сообщение сразу, не волнуйтесь. Просто подождите немного.

Раки — одни из самых медлительных в ответах на сообщения.

Лев: 23 июля — 22 августа: скорее всего, совпадет с Овном

Львы могут быть тщеславными, но, когда дело доходит до сайта знакомств, они определенно находятся на вершине индустрии свиданий. Скорее всего, они проведут пальцем вправо, и, соответственно, Львы также чаще всего назовут свой знак в своей биографии.

Львы — единственный знак, указывающий, что генеральный директор является их главной должностью. И если вы еще не знали, что они экстраординарные, они также, скорее всего, будут изощряться в своих био, указывая свои достижения и размещая провокационные фотографии.

Дева: 23 августа — 22 сентября: скорее всего, совпадет со Скорпионом

Этот застенчивый знак вряд ли укажет, кто он, в своем био. Если вы ищете Деву, она обязательно покажет свой трудолюбивый характер. Если вы спонтанны, любите исследовать или находитесь на слишком высоком уровне, ожидайте, что Девы будут держаться от вас подальше: эти термины с меньшей вероятностью попадут в профиль Девы.

Весы: 22 сентября — 22 октября: скорее всего, совпадут с Овном