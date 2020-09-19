Как знаки зодиака ведут себя на сайтах знакомств

Tinder проанализировал данные совпадений профилей и последующих счастливых свиданий в Австралии и выявил, какие знаки зодиака обычно соответствуют друг другу, а также, чем люди делятся на сайтах знакомств.
Овен: 20 марта — 19 апреля: скорее всего, совпадет с Весами
Даже на сайте знакомств Овны хотят выглядеть начальниками, поэтому они укажут в качестве своей работы позицию «Менеджер» или «Топ-менеджер».
Эти уверенные в себе люди максимально раскрываются на фотографиях, которые они выставляют напоказ, и постоянно рекламируют свою активную социальную и светскую жизнь, пишет Wday.ru.
В их био есть все, что только можно придумать, с почетными упоминаниями о подкастах, блогах и наградах.
Телец: 19 апреля — 20 мая: скорее всего, совпадет с Тельцом
Когда дело доходит до свиданий, Тельцы точно знают, чего хотят… Они выбирают самих себя.
Они быстрее всех отвечают на сообщения. А еще они — один из знаков, которые с большей вероятностью проведут по экрану вправо.
Тельцы — один из главных знаков, который включает в свое био любимую еду и напитки, поэтому будьте готовы к онлайн-обеду в следующее свидание с Тельцом.
Близнецы: 21 мая — 21 июня: скорее всего, совпадут с Водолеем
Близнецы рассказывают о себе, рекламируя пиво, музыку и смайлики, связанные с путешествиями. Так что, если вы решите зажечь с Близнецами, приготовьте свою приключенческую игру. Эти социальные бабочки могут веселиться всю ночь, поэтому вполне логично, что они работают барменами. Ведь это позволяет им быть активными всю ночь и петь на работе свои любимые песни.
Рак: 21 июня — 22 июля: скорее всего, совпадет с Водолеем
Чтобы поймать одного из этих эмпатов, вам нужно проявить свои настоящие качества, которые они называют «проверкой» в своих био.
И если они не ответят на ваше сообщение сразу, не волнуйтесь. Просто подождите немного.
Раки — одни из самых медлительных в ответах на сообщения.
Лев: 23 июля — 22 августа: скорее всего, совпадет с Овном
Львы могут быть тщеславными, но, когда дело доходит до сайта знакомств, они определенно находятся на вершине индустрии свиданий. Скорее всего, они проведут пальцем вправо, и, соответственно, Львы также чаще всего назовут свой знак в своей биографии.
Львы — единственный знак, указывающий, что генеральный директор является их главной должностью. И если вы еще не знали, что они экстраординарные, они также, скорее всего, будут изощряться в своих био, указывая свои достижения и размещая провокационные фотографии.
Дева: 23 августа — 22 сентября: скорее всего, совпадет со Скорпионом
Этот застенчивый знак вряд ли укажет, кто он, в своем био. Если вы ищете Деву, она обязательно покажет свой трудолюбивый характер. Если вы спонтанны, любите исследовать или находитесь на слишком высоком уровне, ожидайте, что Девы будут держаться от вас подальше: эти термины с меньшей вероятностью попадут в профиль Девы.
Весы: 22 сентября — 22 октября: скорее всего, совпадут с Овном
В то время как другие знаки могут искать любви в звездах, Весы смотрят на «за» и «против».
Прагматичные в жизни и в любви Весы ценят баланс, логику и аутентичность, поэтому, скорее всего, в их био присутствуют слова «аутентичность» и «индивидуальность».
Они знают, как добиться цели, и имеют более высокую скорость свайпать вправо, чтобы доказать это.
Скорпион: 23 октября — 22 ноября: скорее всего, совпадет с Девой
В своем био они часто называют себя предпринимателями. Они также демонстрируют свою страсть к пролистыванию профилей: у них один из самых высоких показателей свайпов среди любых знаков.
При этом им нравится замедлять общие процессы, поэтому они дольше всех отвечают на сообщения.
Стрелец: 21 ноября — 21 декабря: скорее всего, совпадет с Козерогом
Данные подтверждают, что на этих идеалистов нелегко произвести впечатление.
Они с наименьшей вероятностью проведут пальцем вправо, но как только вы найдете совпадение, будьте готовы к их действиям. Они быстро переходят от совпадений к первому сообщению, показывая, что не боятся сделать первый шаг. Они рекламируют свою спонтанность и веселье в профиле в надежде, что привлекут внимание того, кто сможет им соответствовать.
Козерог: 21 декабря — 21 января: скорее всего, совпадет со Стрельцом
Козерогов может быть довольно сложно поймать на сайте знакомств, но если вы найдете одного из этих очень умных партнеров, вы точно не разочаруетесь.
Они амбициозны, часто в своих био хвалят свое трудолюбие, что не оставляет им времени на поиски. У них наименьшее количество движений (вправо или влево), чем у любого знака.
Водолей: 21 января — 20 февраля: скорее всего, совпадет со Стрельцом
Гуманитарные активисты Водолеи напишут в своем профиле такие слова, как «волонтер» и «изменение климата».
Скорее всего, они назовут себя артистами или будут использовать такие термины, как «музыка», «концерт» и «музей» в своем био.
Рыбы: 19 февраля — 20 марта: скорее всего, совпадет с Водолеем
Рыбы всецело связаны с чувствами, им нравится их испытывать и обсуждать.
Эмоциональные и интуитивные Рыбы хотят, чтобы люди знали, что мир внутри их головы столь же интересен, как и мир снаружи. Это может стать причиной того, что они медленно отвечают на сообщения, но их ответ обязательно будет вдумчивым.