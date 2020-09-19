Выжившие: в Таллинне назвали лучшие рестораны, которые пережили пандемию

Этот год для представителей ресторанного бизнеса был особенно трудными, ведь объем рынка сократился на 60 процентов, а многие рестораны-лауреаты премии закрылись.

В этом году конкурс прошел в новом формате, ведь члены жюри не могли ходить из-за коронавируса по ресторанам. Участников выбирали в ходе двух опросников: на один вопросник отвечали рестораны, на другой — жюри. Присуждать ресторанам места в этом году не стали. Также вчера выбрали «Лучший новый ресторан», «Любимца публики» и «Влиятельных деятелей в гастрономии».