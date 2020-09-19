Сб, 19.09.2020
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Выжившие: в Таллинне назвали лучшие рестораны, которые пережили пандемию

В субботу, 18 сентября, в Летной гавани прошел гала-вечер гастрономического конкурса Silverspoon, на котором выбрали лучших деятелей в этой сфере. Конкурсантов пришли поздравить премьер-министр Юри Ратас и министр культуры Тынис Лукас.

На мероприятии выступили Отт Лепланд и Siim Aimla Big Bänd, Койт Тооме, танцоры Максимилиан Хелениус и Эллимарии Геленитш, а Беатриче показала новую коллекцию одежды «Револьвер».

Этот год для представителей ресторанного бизнеса был особенно трудными, ведь объем рынка сократился на 60 процентов, а многие рестораны-лауреаты премии закрылись.

В этом году конкурс прошел в новом формате, ведь члены жюри не могли ходить из-за коронавируса по ресторанам. Участников выбирали в ходе двух опросников: на один вопросник отвечали рестораны, на другой — жюри. Присуждать ресторанам места в этом году не стали. Также вчера выбрали «Лучший новый ресторан», «Любимца публики» и «Влиятельных деятелей в гастрономии».

«Лучшие выжившие»: Restoran Salt; Beer House; Villa Thai; Loft ja Ürdid; Levier Café; iO Restoran.

«Поддерживающие настроение населения»: La Prima Pizza Gonsiori; La Prima Pizza Vanalinn; 4Sisters Kitchen Café; The Nautilus; Restoran Lucca; Restoran Dominic

«Лучшие доставщики еды»: Villa Thai; WOLT

«Лучшая сеть ресторанов»: OKO restoranid OÜ

«Приз СМИ»: Керсти Эеро – Õhtuleht

«Влиятельный деятель в гастрономии»: Дмитрий Демьянов и Кристьян Пеяске

«Лучший новый ресторан»: Lore Bistroo

«Любимец публики»: Gianni

Конкурс Silverspoon проводит Gastronomy Society of Estonia, которому в этом году исполняется 16 лет.

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