Какая мерзость: пьяные Джигурда и Волочкова несут бред на камеру и обжимаются

При этом балерина одета в футболку с надписью «Никто не уйдёт отсюда девственницей». После импровизированной постановки Джигурда, толкая речь про сердце, взял Волочкову за грудь, отметив, что она настоящая, как «и соски, и храм мамы».

С вечеринки также осталось видео, на котором артисты обнимаются, а актёр заявляет, что у них «любовь с богиней Волочковой по всем чакрам тел». Кроме того, балерина опубликовала фотографию с Джигурдой, подписав её: «Это любовь!»