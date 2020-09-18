«Ганнибал Лектер» из Таллинна: он убивал людей и обо всем рассказывал жене

А что в пакете?

Однако в 1982 году сами таллиннцы были встревожены. По городу поползли слухи — в модных ресторанах подают ... человечину. Утверждали, что некий то ли повар, то ли официант подкладывает гостям приготовленное мясо людей, которых убивает, а затем наблюдает, как они поневоле становятся каннибалами.

В этой кошмарной небылице, к сожалению, была доля правды. Убийца и каннибал действительно объявился в Таллинне.

Поздно вечером 6 марта 1982 года 25-летний официант ресторана «Палас» Йоханнес-Андреас Ханни пришел домой с пакетом. На вопрос своей 24-летней жены Пилле о том, что он принес, Йоханнес спокойно ответил: «Это человечина. Я хочу ее приготовить».

Пасторское воспитание

Йоханнес родился в 1957 году на юге Эстонии, в городе Валга. Отец его Яан Ханни, был баптистским пастором. Отец и мать воспитывали своих шестерых детей глубоко религиозными людьми. Молиться на коленях предписывалось перед каждым приемом пищи, а также перед сном, а по воскресеньям все дети обязательно посещали службу в церкви. За малейшую провинность пастор порол сыновей и дочерей розгами, а за сквернословие мог избить и тяжелой палкой. Мать не только не останавливала отца, но и держала детей во время экзекуции, чтобы они не вырвались.

Йоханнес, старший из мальчиков, родителей возненавидел. Они мечтали, что он станет священником, но назло отцу, сын стал хулиганить и воровать. Свой первый срок Ханни получил, когда ему не было 18, и отправился в колонию для малолетних преступников. Выйдя на свободу, он продолжил воровать, и получил еще три года тюрьмы.

Трудно сказать, приобрел ли такие наклонности Йоханнес в тюрьме, или так распорядилась природа, но, освободившись, молодой человек стал крутить романы как с мужчинами, так и с женщинами. Будучи уже женатым человеком, супружеский долг он предпочитал исполнять, будучи одетым в женскую ночную рубашку.

Девушка с комплексами

Пилле, на которой он женился в 1981 году, такие странности покорно принимала. У нее была своя непростая история.

Как и у Йоханесса, родители Пилле были глубоко верующими. За молитвами проблемы своей третьей дочери они не замечали. Девочка росла закомплексованной, подвергалась насмешкам сверстников. Врожденное косоглазие врачи устранили благодаря операции, однако Пилле приходилось постоянно носить очки. Новых вещей у нее почти не было — приходилось донашивать то, из чего выросли старшие сестры. В 6 классе она осталась на второй год, из-за чего почти совсем потеряла интерес к учебе. В итоге аттестат она получила с огромным трудом, закончив вечернюю школу.