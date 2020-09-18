«Ганнибал Лектер» из Таллинна: он убивал людей и обо всем рассказывал жене

В начале 1980-х годов Эстонская ССР представляла из себя «мини-запад» в пределах Советского Союза. Бары и рестораны с модной западной музыкой, местная телереклама с налетом запретной в остальных ССР эротики... Некоторые приезжали в Таллинн только для того, чтобы ощутить эти легкие намеки на «западный капитализм», пишут «Аргументы и Факты».
А что в пакете?
Однако в 1982 году сами таллиннцы были встревожены. По городу поползли слухи — в модных ресторанах подают ... человечину. Утверждали, что некий то ли повар, то ли официант подкладывает гостям приготовленное мясо людей, которых убивает, а затем наблюдает, как они поневоле становятся каннибалами.
В этой кошмарной небылице, к сожалению, была доля правды. Убийца и каннибал действительно объявился в Таллинне.
Поздно вечером 6 марта 1982 года 25-летний официант ресторана «Палас» Йоханнес-Андреас Ханни пришел домой с пакетом. На вопрос своей 24-летней жены Пилле о том, что он принес, Йоханнес спокойно ответил: «Это человечина. Я хочу ее приготовить».
Пасторское воспитание
Йоханнес родился в 1957 году на юге Эстонии, в городе Валга. Отец его Яан Ханни, был баптистским пастором. Отец и мать воспитывали своих шестерых детей глубоко религиозными людьми. Молиться на коленях предписывалось перед каждым приемом пищи, а также перед сном, а по воскресеньям все дети обязательно посещали службу в церкви. За малейшую провинность пастор порол сыновей и дочерей розгами, а за сквернословие мог избить и тяжелой палкой. Мать не только не останавливала отца, но и держала детей во время экзекуции, чтобы они не вырвались.
Йоханнес, старший из мальчиков, родителей возненавидел. Они мечтали, что он станет священником, но назло отцу, сын стал хулиганить и воровать. Свой первый срок Ханни получил, когда ему не было 18, и отправился в колонию для малолетних преступников. Выйдя на свободу, он продолжил воровать, и получил еще три года тюрьмы.
Трудно сказать, приобрел ли такие наклонности Йоханнес в тюрьме, или так распорядилась природа, но, освободившись, молодой человек стал крутить романы как с мужчинами, так и с женщинами. Будучи уже женатым человеком, супружеский долг он предпочитал исполнять, будучи одетым в женскую ночную рубашку.
Девушка с комплексами
Пилле, на которой он женился в 1981 году, такие странности покорно принимала. У нее была своя непростая история.
Как и у Йоханесса, родители Пилле были глубоко верующими. За молитвами проблемы своей третьей дочери они не замечали. Девочка росла закомплексованной, подвергалась насмешкам сверстников. Врожденное косоглазие врачи устранили благодаря операции, однако Пилле приходилось постоянно носить очки. Новых вещей у нее почти не было — приходилось донашивать то, из чего выросли старшие сестры. В 6 классе она осталась на второй год, из-за чего почти совсем потеряла интерес к учебе. В итоге аттестат она получила с огромным трудом, закончив вечернюю школу.
Когда Пилле исполнилось 18 лет, она поспешила выйти замуж, рассматривая это как избавление от опостылевших родителей. Однако на новом месте ее третировали муж и свекровь. После того, как супруг избил ее, обвинив в неверности, Пилле подала на развод. Ребенка, рожденного в первом браке, она оставила свекрови и бывшему супругу.
Йоханесса Пилле знала с подросткового возраста, и новая встреча стала для нее отдушиной. Он представлялся выгодным кандидатом в мужья — красив, при деньгах, работает в модном ресторане. А судимость и причуды в постели — это сущие мелочи, на которые не стоит обращать внимания.
«Никуда не годится»
Они расписались в декабре 1981 года, и через три месяца молодой супруг пришел домой с куском человеческого мяса. На вопрос жены, откуда у него человечина, Йоханесс только пожал плечами: «Я только что убил одного мужика».
Много лет спустя Пилле будет говорить журналистам, что испытала шок, но потом ... отправилась на кухню. «Ну а что можно сделать с мясом? — пояснила она, — только приготовить его».
Жуткая трапеза пришлась супругам не по вкусу. «Никуда не годится», — заявил разочарованный Йоханнесс. Сковородку, которая намертво впитала в себя аромат жуткого «блюда», пришлось выбросить.
Тем временем оперативная группа изучала труп мужчины, обнаруженный в таллиннском районе Нымме. Погибший получил семь ударов ножом, при нем не было обнаружено ни документов, ни денег. Казалось, причиной преступления было ограбление, но у жертвы кто-то вырезал кусок бедра. Сотрудники милиции разводили руками — ну не мог же, в самом деле, в Таллинне появиться людоед?
Убийство в Йыхви
Опознать погибшего удалось через несколько дней, после того, как в милицию пришла женщина с заявлением о пропаже мужа. Убитого звали Эймар Вибо, по профессии он был моряком. Несколько недель следователи проверяли его связи, изучали картотеку ранее судимых местных жителей, пытаясь найти ниточку, ведущую к раскрытию убийства. Но все было тщетно.
Спустя два с половиной месяца после первого преступления Йоханнес рассказал Пилле, что «снова сделал это». На сей раз он забрался в дом и убил пенсионера, которому отрезал гениталии. Супруга и на сей раз приняла все как должное. Убийство произошло в городе Йыхви. Пробравшись в частный дом, Йоханнес напал на 75-летнего Ивана Сивицкого. Старик не смог оказать преступнику серьезного сопротивления.
Убийца похитил пальто из искусственной кожи и фланелевую рубаху.
В Йыхви старик Сивицкий был человеком новым — он переехал из Белоруссии поближе к дочерям. Милиционеры выяснили, что накануне он поссорился с местным пьянчужкой, который и стал главным подозреваемым. Но собутыльники уверяли: их кореш был с ними, и в то время, когда произошло убийство, никуда не отлучался.
Расправа в лесу
В начале осени в лесу между посёлками Лаагри и Сауэ был найден труп, сильно пострадавший от лесных животных. Экспертиза показала — жертва умерла от ножевых ранений. Рядом с телом нашли газету, на которой, как было принято тогда у почтальонов, был указан адрес подписчика. Благодаря этому удалось установить, что погибшей является 45-летняя Евгения Кольцова.
Дочь женщины опознала пропавшую мать по платку. Она пояснила, что мама злоупотребляла алкоголем, и близкие не слишком рвались к общению с ней. Поэтому об исчезновении заявили довольно поздно.
Было установлено, что перед убийством Кольцову изнасиловали. Преступник действовал с яростью — удары ножом, которые он наносил своей жертве, пробивали тело насквозь, из-за чего острие лезвия втыкалось в землю.
Соучастие или смерть
Пилле узнает о третьем преступлении мужа, после того, как сама едва не станет жертвой. В начале августа Йоханнес решил, что зря откровенничал с женой. Однажды ночью он ударил спящую жену молотком, затем еще раз. Женщина проснулась, и муж остановился.
Перевязав Пилле, он отвез ее в травмпункт, сказав, что на нее напал какой-то неизвестный мужчина. Травмы женщины оказались не тяжелыми, и ее отпустили домой.
Дома Йоханнес объявил Пилле — если она хочет остаться в живых, то должна действовать вместе с ним. Следующее убийство они совершат вдвоем, после чего съедят мясо жертвы. Жена согласилась. Йоханнес не знал, что молоток, который едва не отправил ее на тот свет, Пилле припрятала. А заодно и окровавленную наволочку.
2 сентября 1982 года муж с женой напали на водителя такси Алара Киви. Йоханнес нанес удар ножом в шею, который, однако, не стал смертельным. «Добивай! Добивай его!», — орал муж жене, которой до этого сам положил в сумочку нож, но Пилле так и не смогла это сделать. Водитель, воспользовавшийся этим, бросился бежать. Ему удалось добраться до людей, прежде, чем убийца настиг его. Добычей Йоханнеса и Пилле стали джинсовая куртка и 27 рублей. Машину они бросили.
Листок из печатной машинки
В октябре 1982 года сотрудница одного из таллиннских учреждений, проходя мимо рабочего стола коллеги, обратила внимание на листок в каретке печатной машинки. Из любопытства она пробежала глазами текст, который начинался так: «Начальнику Уголовного розыска милиции города Таллинна. Явка с повинной». Спустя несколько минут любопытная уже со всех ног бежала с листком в отделении милиции.
В записке рассказывалось о трех убийствах и двух попытках убийства, совершенных Йоханнесом Ханни. Рабочий стол, где нашли записку, принадлежал Пилле Ханни.
Немедленно проведенный в квартире подозреваемого обыск позволил найти вещи всех трех жертв, отмычки, ножи и даже самодельный пистолет. Йоханнес Ханни об обыске ничего не знал — он в этот момент находился на работе. Его под благовидным предлогом вызвали в кабинет директора ресторана, где и задержали. Когда перед ним на стол выложили вещи убитых, он не стал запираться, и признал вину.
Признания изувера
Убийца рассказал, что своих жертв выбирал спонтанно, обычно после ссор с женой или с кем-то из приятелей.
Ханни подрабатывал почтальоном, и принес телеграмму Эймару Вибо. Йоханнесу показалось, что Вибо как-то не так смотрит на него, что стало поводом для конфликта и убийства.
Иван Сивицкий погиб после ссоры Ханни с другом, к которому он приехал в Йыхви. Йоханнес, кипя от ярости, метался по городу, и проник в первый попавшийся дом.
Евгения Кольцова собирала в лесу ягоды, когда на нее наткнулся разъяренный Ханни. Он поругался с женой во время поездки, отправил ее дальше одну, а сам побежал искать того, на ком можно было бы сорвать злость. У несчастной не было никаких шансов на спасение.
Никаких сожалений о содеянном Ханни не выражал. Лишь сокрушенно качал головой, говоря: «Меня, наверное, расстреляют». Пилле Ханни также оказалась в СИЗО. Ее обвинили в соучастии и укрывательстве преступлений. Власти планировали провести суд над Йоханнесом Ханни в закрытом режиме, дабы не оглашать публично жуткие подробности.
Убийца и каннибал, однако, до приговора не дожил — накануне праздника Октябрьской революции он свел счеты с жизнью, несмотря на то, что охрана СИЗО держала его под особым наблюдением.
«Я любила хищника»
28 февраля 1983 года Верховный суд Эстонской ССР приговорил Пилле Ханни к 12 годам лишения свободы.
Освободилась Пилле после развала СССР, в независимой Эстонии. Она поспешила сменить имя, а вскоре и вовсе уехала в Финляндию.
Каков же был шок таллиннцев, помнивших кошмар 1982-го, когда в 2008 году Пилле издала мемуары «Я любила хищника». В них женщина винила во всем своих родителей и Йоханнеса, выставляя себя жертвой обстоятельств. Многие, однако, решили, что Пилле просто решила монетизировать свою причастность к жуткой истории.
Несмотря на критику, Пилле стала давать интервью журналистам и приходить на телепередачи. Почему бы не продать то, что охотно готовы купить?