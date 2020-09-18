«Дико тусим»: Николай Басков и Даня Милохин закатили вечеринку в честь премьеры клипа

Сегодня, чтобы быть в тренде — нужно быть в Tik-Tok. Николай Басков ворвался туда недавно, но уже собирает миллионы просмотров. Чтобы окончательно взорвать социальную сеть певец выпустил совместный клип с кумиром подростков Даней Милохиным, пишет Starhit.ru.
Даня Милохин и Николай Басков вчера представили клип «Дико тусим». Который сегодня за первые пару часов после премьеры набрал рекордные 500 тысяч просмотров. Мог ли когда-то простой паренек из детдома представить себе, что запишет фит с одним из самых известных артистов страны.
Однако, о времена, о нравы, — сейчас о популярности свидетельствует скорее количество подписчиков в социальных сетях. И тут Даня явный лидер. «Для меня это тоже определенный этап, новый, интересный, — резюмировал со сцены Басков. — И не менее почетно и приятно выступать с таким молодым и талантливым артистом».
В ролике золотой голос, кстати, предстал в новом для себя амплуа. Магическим образом соединив при этом воедино абсолютно все: прилипчивую золотую чашу, которая въелась в умы поколения 90-х, свой роскошный вокал и модный рэп. По картинке, разумеется, все шикарно: наряды, тачки, локации, пост-продакшн. Текст проникает в подкорку со страшной силой — к концу вечера его распевали уже все присутствующие: «В моем бокале — смузи, мы на трэп-хате дико тусим».
Кстати, представляя видео со сцены Басков пошутил, мол, не мог остаться в стороне после того как фит с блогером выпустил Филипп Киркоров. Поп-король, напомним, около месяца назад представил клип «Ролекс» с Давой. «Дико тусим» — ответка золотого голоса заклятому другу.