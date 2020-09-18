Пригожин заступился за поддержавшего Лукашенко Баскова

Продюсер Иосиф Пригожин заступился за певца Николая Баскова, поддержавшего президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает пишет Lenta.ru.
— отметил шоумен.
Он назвал исполнителя взрослым мальчиком, который сам принимает решения. По его словам, правильно ли поступил Басков, покажет время.
Ранее 18 сентября стало известно, что Филипп Киркоров и Николай Басков приняли участие в записи песни в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко. В композиции упоминаются граждане Белоруссии, которые живут на своей земле в мире, любви и согласии, вместе. В припеве, а также в названии песни используется цитата Лукашенко, сказанная во время послания президента к народу и парламенту в начале августа — любимую не отдают.
17 сентября Басков также выступил в Минске на концерте в поддержку Лукашенко. Белорусы стали активно писать артисту в Instagram с критикой решения приехать в столицу республики.