Пт, 18.09.2020
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Пригожин заступился за поддержавшего Лукашенко Баскова

Иосиф Пригожин

ФОТО: Artyom Geodakyan/TASS

Продюсер Иосиф Пригожин заступился за певца Николая Баскова, поддержавшего президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает пишет Lenta.ru.

Басков сам по себе позитивный уникальный человек, добрый. Он не гнилой. Я бы не стал его осуждать, говорить правильно он сделал или неправильно он сделал,

— отметил шоумен.

Он назвал исполнителя взрослым мальчиком, который сам принимает решения. По его словам, правильно ли поступил Басков, покажет время.

Ранее 18 сентября стало известно, что Филипп Киркоров и Николай Басков приняли участие в записи песни в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко. В композиции упоминаются граждане Белоруссии, которые живут на своей земле в мире, любви и согласии, вместе. В припеве, а также в названии песни используется цитата Лукашенко, сказанная во время послания президента к народу и парламенту в начале августа — любимую не отдают.

17 сентября Басков также выступил в Минске на концерте в поддержку Лукашенко. Белорусы стали активно писать артисту в Instagram с критикой решения приехать в столицу республики.

Филипп Киркоров и Николай Басков

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/TASS

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