Пт, 18.09.2020
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Ксения Собчак в купальнике показала фигуру без прикрас

Ксения Собчак

ФОТО: Sergei Karpukhin/TASS

Ксения приехала на «Кинотавр» с мужем и сыном, сообщает Kp.ru.

«Мы и сейчас такие. Замерли так – и так и живем. Все, что нужно знать про этот год и все наши годы. Моя молния, тайна и сердце. Навсегда», – трогательно поздравил с годовщиной свадьбы жену 45-летний режиссёр Константин Богомолов.

Пара поселилась в одном из лучших отелей города, в люксе за полтора миллиона рублей. Вместе с супругами прилетел на кинофестиваль 3-летний сын Ксении Платон Виторган.

ФОТО: Instagram

Пока мама посещает премьеры, Платон вместе с няней ездит на пляж другого не менее роскошного отеля, поскольку в гостинице, где поселилась Собчак нет своего пляжа.

Морские прогулки устраивает и 38-летняя Ксения. Телеведущая опубликовала в своем Instagram фото в бикини, показав себя без прикрас и фотошопа.

Тем самым в очередной раз опровергнув слухи о своей беременности, которые с завидной регулярностью появляются в светских Telegram-каналах.

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