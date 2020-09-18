Бывший адвокат Ефремова Эльман Пашаев лишен адвокатского статуса

Соответствующее решение приняла в пятницу, 18 сентября, адвокатская палата Северной Осетии. Бывшего защитника Михаила Ефремова обвинили в нарушении Кодекса профессиональной этики.

Пашаева уже лишали статуса в Москве, Ямало-Ненецком округе и Краснодарском крае. По данным телеграм-канала Baza, теперь Ефремов может подать жалобу на своего экс-защитника. Если заявление примут, то приговор могут пересмотреть.

Напомним, знаменитость получила восемь лет лишения свободы за смертельную аварию в центре Москвы. Медицинская экспертиза установила, что актер был сильно пьян в момент происшествия. В его крови были следы наркотиков.

За время судебных разбирательств Пашаев не раз попадал в скандалы. Так, его обвинили в неправильной стратегии защиты. Один из очевидцев, которого адвокат привел в суд, оказался слеп на один глаз.

Также юрист превратил госпитализацию Михаила Ефремова из зала суда в шоу. Адвокат утверждал, что актер перенес инсульт. Но позднее выяснилось, что у звезды был стеноз сосудов головного мозга.