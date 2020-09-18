Без трусов, но в масках: сотни людей разлеглись полностью обнаженными на холме, как вам такое?

И всё это во имя искусства. Ради него одного британцы способны и не на такое! Более 200 людей в Лондоне надели маски на лицо и оголили свое тело, а потом прилегли отдохнуть на холме.
Утренняя прохлада совсем не помешала жителям Лондона раздеться догола. И все они хотели стать частью нового произведения искусства от известного американского фотографа Спенсера Туника, прославившегося фотографиями десятков, сотен и тысяч обнаженных людей, собранных в самых необычных для этого местах. И вот одно такое необычное место в Лондоне он теперь нашел. Но поскольку коронавирус стремительно распространяется, участникам сцены пришлось надеть маски, соблюдать дистанцию 2 метра от других пар, а еще у всех пришедших измерили температуру, лишь после этого приступили к съемкам.
Название новой провокационной фотосессии - «Все вместе». Фотографировали участников в разных позах. Женщина, работающая в доме для престарелых, сама переболела коронавирусом и считает это время очень тяжелым. Именно поэтому она согласилась принять участие в съемке, чтобы после завершения пандемии осталось хотя бы одно приятное воспоминание.
Съемка велась на территории Александра-палас в Лондоне.
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