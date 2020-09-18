Без трусов, но в масках: сотни людей разлеглись полностью обнаженными на холме, как вам такое?

Утренняя прохлада совсем не помешала жителям Лондона раздеться догола. И все они хотели стать частью нового произведения искусства от известного американского фотографа Спенсера Туника, прославившегося фотографиями десятков, сотен и тысяч обнаженных людей, собранных в самых необычных для этого местах. И вот одно такое необычное место в Лондоне он теперь нашел. Но поскольку коронавирус стремительно распространяется, участникам сцены пришлось надеть маски, соблюдать дистанцию 2 метра от других пар, а еще у всех пришедших измерили температуру, лишь после этого приступили к съемкам.