Исследования коронавируса: французские ученые тестируют никотиновые пластыри

Британская ежедневная газета The Guardian недавно опубликовала исследование французских ученых, которое еще раз показало, что табак оказывает общее вредное воздействие, тем не менее, в профилактике и лечении вируса COVID-19 никотин оказывает положительный эффект. В рамках работы, изучающей общие риски для здоровья, связанные с табаком, французские исследователи выделили и проанализировали различные вещества, содержащиеся в сигаретах.

В исследовании, целью которого было подчеркнуть вредное воздействие курения, выяснилось, что содержащийся в табаке никотин снижает риск заражения коронавирусом. Французские ученые планируют провести тесты, в ходе которых пациенты, страдающие от коронавирусной инфекции, а также медицинские работники первой линии получат никотиновые пластыри. Таким образом будет проведено практическое испытание теоретической части исследования.

Исследование проводилось в одной из крупнейших больниц Парижа. Теория заключается в том, что содержащееся в табаке вещество, предположительно никотин, может защитить курящих пациентов от COVID-19. Клинические испытания в настоящее время ожидают одобрения Министерства здравоохранения Франции.

Ученые подчеркивают тот факт, что они меньше всего хотят, чтобы их исследование поощряло курение, которое имеет другие риски для здоровья и убивает 50% курильщиков. Никотин может защитить от вируса тех, кто курит, однако для заядлых курильщиков вирус более разрушителен, потому что их легкие ослабли из-за табачных ядов, утверждают исследователи.

Сотрудники парижской больницы Питье-Сальпетриер (Pitié-Salpêtrière) опросила в общей сложности 480 пациентов с коронавирусом. Из них 350 находились в отделении интенсивной терапии больницы, у остальных симптомы были слабее, и они могли отправиться домой. Исследование показало, что средний возраст госпитализированных составлял 65 лет, и только 4,4% из них были заядлыми курильщиками. При этом средний возраст выписанных пациентов составил 44 года, из них 5,3% курили регулярно.

Принимая во внимание возраст и пол пациентов, исследование показало, что процент постоянных курильщиков в общей численности населения был намного ниже заявленного Министерством здравоохранения Франции. (40% в возрасте 44-53 лет и примерно 8,8-11,3% среди лиц в возрасте 65-75 лет).

Известный французский нейробиолог Жан-Пьер Шенге в своем исследовании утверждает, что никотин может препятствовать перемещению вируса в клетку, что предотвращает его распространение в организме. Кроме того, никотин снижает чрезмерную реакцию иммунной системы организма – явление, которое было выявлено в самых критических случаях вируса COVID-19.

В настоящее время в клинике изучаются новые результаты исследования никотина. В частности, никотиновые пластыри будут протестированы на больничном персонале и пациентах с тем, чтобы увидеть, действительно ли никотин может снизить риск заражения вирусом.

Результаты подтверждают предыдущее китайское исследование, опубликованное в медицинском журнале New England в конце марта. В нем сообщалось, что только 12,6% из тысячи пациентов с коронавирусом курили регулярно, по сравнению с примерно 28% курильщиков в Китае. Данные из парижских больниц показали, что 8,5% из одиннадцати тысяч пациентов с COVID-19 регулярно курили. Во Франции курильщики составляют около 25,4% населения.