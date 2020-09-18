Фотоновость: собирающая окурки президент Эстонии Керсти Кальюлайд поразила весь мир

Глава Эстонской Республики Керсти Кальюлайд в Пярну приняла участие в кампании «Море начинается здесь» и в течение 15 минут собирала окурки. Каково было ее удивление, когда за это время ей удалось собрать немыслимое количество бычков. Как оказалось, с виду чистый город на самом деле не такой уж и чистый.
«То, сколько окурков можно собрать на улице за 15 минут - и, кстати, сначала казалось, что улицы совершенно чистые! - это просто отвратительно! Внесли свой маленький вклад в улучшение чистоты планеты. Сигаретные окурки стали одной из серьезных мировых проблем. Они отравляют морских обитателей и в конечном итоге в качестве микропластика вновь попадает на наш стол. Море начинается здесь!» - подписала публикацию госпожа президент.