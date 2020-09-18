Экс-солистка «Ленинграда» Юлия Коган родила дочь

39-летняя Юлия Коган поделилась радостной новостью в личном блоге, опубликовав совместный снимок с малышкой. «Карантин провела с пользой!» — подписала артистка трогательный кадр.

Для поклонников пополнение в звездном семействе стало большой неожиданностью. Певица ни разу не упомянула о беременности, а в Сети демонстрировала фото со стройной фигурой. «Ух ты! Как вы нас приятно удивили! Здоровья вам!»; «Какая прелесть! Искренне поздравляю вас. Очень рада»; «На маму похожа: нос, глаза точно твои», — подмечают пользователи Сети.

Напомним, что вместе с Антоном Бутом экс-солистка «Ленинграда» воспитывает шестилетнюю дочь Лизу. Вторую наследницу родители решили назвать Евой. Как удалось выяснить журналистам, звезда родила еще 4 сентября в одном из роддомов Санкт-Петербурга.

У нас все хорошо, справляемся пока собственными силами: я и муж. Сейчас месяцок посижу с ребенком дома, а потом и к творчеству вернусь,

— рассказала она о планах.

Напомним, что Юлия Коган получила широкую известность, благодаря участию в группировке Сергея Шнурова. Певица три года выступала в качестве бэк-вокалистки, пока в 2010-ом не заняла позицию основной исполнительницы. Звезда покорила фанатов «Ленинграда» яркой внешностью и сильным вокалом. Ее до сих пор считают лучшей солисткой коллектива.

После ухода из группы в 2013 году занялась сольной карьерой.

Мне надоели матерные песни, потому что полгода после родов я моталась с коллективом по стране, а ребенок находился дома. Меня мучила совесть из-за того, что мало времени уделяю дочке. А еще я хотела развиваться дальше,