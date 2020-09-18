Сергей Жуков показал нежное фото с женой Региной Бурд

Ведь только дамы, по словам солиста «Руки Вверх!», могут «спать всю ночь на бигудях, а утром раньше всех проснуться»; собрать всех в школу и на работу; принести из магазина два пакета, толкая коляску и одновременно неся ребенка и самокат; вынашивать новую жизнь, параллельно занимаясь семьей и домашними делами.

В моей семье девушки тоже самые сильные. Но я всегда стараюсь быть для них опорой. И этому учу сыновей. Ведь дарить внимание и заботу нужно не только 8 марта, правда?

— написал Сергей.

На фото исполнитель хита «Ну где же вы, девчонки» нежно обнимает 35-летнюю Регину. Бывшая солистка группы «ВИА Сливки» для этого кадра выбрала зеленую рубашку с подвернутыми рукавами и собрала волосы в небрежный пучок. На втором фото женщина позирует вместе со своей дочерью Никой, которая, по мнению фанатов, удивительно похожа на маму.

«Какие же вы красивые», «У вас невероятная жена», «Хоть бы все мужчины думали, как вы», «Сергей — вы лучший муж и папа! Счастья вам!» — в восхищении пишут комментаторы.