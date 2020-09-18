Сергей Жуков показал нежное фото с женой Региной Бурд

Сергей Жуков в очередной раз выразил восхищение своей женой Региной Бурд. Он опубликовал романтичные фото с возлюбленной и пофилософствовал на тему того, что женщины — совсем не слабый пол, пишет Экспресс газета.
Ведь только дамы, по словам солиста «Руки Вверх!», могут «спать всю ночь на бигудях, а утром раньше всех проснуться»; собрать всех в школу и на работу; принести из магазина два пакета, толкая коляску и одновременно неся ребенка и самокат; вынашивать новую жизнь, параллельно занимаясь семьей и домашними делами.
— написал Сергей.
На фото исполнитель хита «Ну где же вы, девчонки» нежно обнимает 35-летнюю Регину. Бывшая солистка группы «ВИА Сливки» для этого кадра выбрала зеленую рубашку с подвернутыми рукавами и собрала волосы в небрежный пучок. На втором фото женщина позирует вместе со своей дочерью Никой, которая, по мнению фанатов, удивительно похожа на маму.
«Какие же вы красивые», «У вас невероятная жена», «Хоть бы все мужчины думали, как вы», «Сергей — вы лучший муж и папа! Счастья вам!» — в восхищении пишут комментаторы.
Напомним, брак Сергея Жукова и Регины Бурд длится 13 лет. Молодые люди познакомились в гримерке перед выступлением — автор хита «18 мне уже» влюбился в очаровательную певицу с первого взгляда. Однако Регина не сразу ответила ему взаимностью (что очень удивило 30-летнего популярного исполнителя), так что их роман развивался постепенно. У супругов растут трое детей: дочь Ника, сыновья Энджел и Мирон.