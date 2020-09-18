Необычный эксперимент. Парень на 100 дней отказался от популярного напитка и показал результат

В начале июля Ройгр публично признал, что злоупотребляет энергетическими напитками и газировкой, и пообещал избавиться от этой вредной привычки.
– рассказывает австралиец.
@rohitroygre
Day 100: No Fizzy Drinks 🙏 🥳 🎉♬ original sound - rohitroygre
Рохит начал употреблять только полезные напитки. Чтобы точно не сорваться, он ежедневно публиковал видеоотчеты о борьбе с зависимостью.
По словам экспериментатора, через девять дней воздержания от вредных напитков у него изменился цвет лица и перестал болеть живот. Ройгр стал более энергичным, занялся спортом и начал следить за питанием.
В финале эксперимента австралиец опубликовал очередной ролик, в котором заявил, что уже 100 дней почти не пьет газировку и чувствует себя гораздо лучше.
– поделился планами парень.