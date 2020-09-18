Необычный эксперимент. Парень на 100 дней отказался от популярного напитка и показал результат

В начале июля Ройгр публично признал, что злоупотребляет энергетическими напитками и газировкой, и пообещал избавиться от этой вредной привычки.

Я выпивал две банки колы каждый день и способен опустошить банку энергетического напитка всего за четыре секунды. Хотя врачи настоятельно советовали мне не делать этого,

– рассказывает австралиец.

Рохит начал употреблять только полезные напитки. Чтобы точно не сорваться, он ежедневно публиковал видеоотчеты о борьбе с зависимостью.

По словам экспериментатора, через девять дней воздержания от вредных напитков у него изменился цвет лица и перестал болеть живот. Ройгр стал более энергичным, занялся спортом и начал следить за питанием.

В финале эксперимента австралиец опубликовал очередной ролик, в котором заявил, что уже 100 дней почти не пьет газировку и чувствует себя гораздо лучше.

Еще я хочу похудеть. Обещаю, что также буду документировать этот процесс,