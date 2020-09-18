Стас Пьеха: «Когда умирал, была передозировка, я попросил послушать сына, его голос»

Экс-участник «Фабрики звезд» много лет не мог избавиться от наркотической зависимости. Стас начал употреблять еще в подростковом возрасте, потом завязал, но пагубное пристрастие вернулось, пишет Стархит.
С 19 до 30 лет Пьеха держался и практически не употреблял. Возникающую тягу звездный наследник глушил новыми яркими эмоциями: ходил в казино, много занимался сексом, вызывал эскортниц и проституток.
А вот после 30 Стас сорвался и вновь начал принимать запрещенные вещества. Примерно шесть лет назад певец почувствовал себя плохо на одном из выступлений.
Была передозировка, жуткая паническая атака. А потом выяснилось, что у меня просто инфаркт. Это было на работе, пел на свадьбе. На девятой песне понял, что хочу уйти под пол. Я всю ночь фигачил, не помню, что происходило, а днем я поехал работать в Нижний Новгород. В самолете уже начал отключаться. На ногах перенес инфаркт. Мне было 34-35. Очень стремно, страшно. Я вспомнил о сыне. И вот звоню бывшей жене, говорю, что умираю, мол, передозировка, и прошу услышать сына, его голос. Я слушал его и рыдал. Потом я начал суетиться, бегать. Мне захотелось жить. Самое страшное было, когда мне сказали, что у меня может быть разрыв сердца,
— вспоминает музыкант.
После этого случая звезда с твердым намерением бросить наркотики и жить ради сына стал обращаться в реабилитационные клиники. Сегодня Пете уже шесть лет: мальчик живет с мамой, но часто гостит у звездного отца.
Пьеха же недавно отметил 40-летний юбилей. Певец отлично выглядит, хотя когда-то все его руки были в уколах от героина. Свой второй срыв звезда объясняет так: «Я зависимый человек».