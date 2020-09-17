Штурм раскрыла число любовниц Тарзана: Цена жизни с таким кобелиной

По мнению певицы, исполнительница хита «Маленькая страна» зря променяла продуктивного Игоря Николаева на на стрипизера. Как отметила Наталья Штурм, первому мужу артистка не простила измены, а вот второму – пожалуйста.

Певица считает, что украденные бриллианты – цена жизни «с таким шикарным кобелиной, как Сережа». Причем блогер уверена, что Глушко – прекрасный человек: воспитанный, неконфликтный и непьющий, да и женщины его обожают.

Как призналась Наталья Штурм, до знакомства с Наташей Королевой Тарзан ухаживал за ней. Как-то раз стриптизер пригласил певицу купаться в Москве-реке, и за то время, что ребята провели вместе, телефон танцора разрывался от звонков поклонниц. «Ему написали и позвонили ну женщин 150 не меньше (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)», – говорит звезда.

Артистка решила не продолжать отношения с Тарзаном, так как любит моногамных мужчин. Наталья Штурм уверена, что Наташе Королевой такой формат отношений с супругом, наоборот, даже нравится или, может быть, заводит.