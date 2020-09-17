ВИДЕО ⟩ Нешуточные страсти в замке Фалль: «Миссис Европа 2019» снялась в клипе Вадима Викса

После первого просмотра публика попросила повторить показ клипа – чтобы рассмотреть детали – и так несколько раз подряд! 3

Здесь действительно есть на что посмотреть: история страстной любви разворачивается в стенах замка Фалль, затем драма переносится в таллиннский клуб Prive, где вместе с сердцем главного героя – певца Вадима Викса – о кафельный пол бьется стекло. Роль роковой красотки сыграла «Миссис Европа 2019» Милла Карпикова, специально для клипа создал наряды эстонский художник-дизайнер Денис Мистюрин.

«Эта история о женщине, которая заставляет в себя влюбиться, которая делает вид, что все отдает тебе и вся твоя полностью, и в тот же момент она просто играет тобой», – говорит Вадим Викс. 3

Певец признается, что самыми волнительными на съемочной площадке были откровенные сцены: снимались они со множеством дублей.

«Все постельные сцены были на грани романтизма, – говорит главная героиня клипа Милла Карпикова. – Там все очень мило, красиво, и я надеюсь, что сыграно по-настоящему».

Сногсшибательная блондинка в откровенных нарядах, голливудская картинка, роскошные интерьеры, страстные поцелуи, все это под бархатистый английский вокал – согласитесь, яркая заявка на успех! Создатели музыкального клипа надеются, что их детище не только найдет отклик у эстонской публики, но и обретет своего зрителя за рубежом.

Песня Вадима Викса «Love Destroyer» была написана уже давно, но лишь этим летом «Миссис Европа 2019» Милла Карпикова услышала ее на одном из мероприятий и предложила певцу снять видеоклип.

Смотрите наш видеорепортаж с презентации музыкального клипа «Love Destroyer».