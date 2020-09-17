В комнате EKRE в Рийгикогу нашли «жучок»

Член Рийгикогу Пеэтер Эрнитс сделал сегодня пост в Facebook, который можно понять по-разному. Среди последователей фракции EKRE данное заявление вызвало немалый ажиотаж.

«Сегодня в зале заседаний партии EKRE был обнаружен жучок», - написал Эрнитс. Однако пост не сопровождался иллюстрацией, поэтому люди начали интерпретировать «жучка» по-своему. Всего за несколько часов пост собрал более 80 комментариев.

EKRE fraktsiooni koosolekute ruumis avastati täna lutikas. Posted by Peeter Ernits on Neljapäev, 17. September 2020

Некоторые спрашивали, может ли это быть хорошо известное насекомое с сильным запахом. Также у многих возникали сомнения - действительно ли EKRE подслушивают?

«WATERGATE», - шокировал Линнар Приймяги, имея в виду печально известный скандал с американской разведкой. «Вы уверены, что в правительственном зале заседаний или в комнате для обсуждения бюджета нет шпионской прослушки?», - писал другой комментатор.

В то же время, некоторые вспомнили подобную драму из прошлого. «Проверьте, не работает ли усилитель сигнала Wi-Fi», - пошутил Лаури Хусар, вспомнив «скандал с прослушиванием» министра Марта Ярвика, где «жучком» вместо этого оказалось устройство Wi-Fi.

Жучок прослушивал встречу EKRE. ФОТО: Peeter Ernits

Однако, Эрнитс через несколько часов прояснил ситуацию. «Данное фото - это доказательство, что жучок обнаружен в камуфляжном военном костюме», - иронизировал он, добавив фотографию симпатичного зеленого щитника.