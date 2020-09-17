«А что с ногами? Какой же огромный размер ступни»: Светлана Лобода озадачила новым фото

37-летняя артистка - мама двоих дочерей, Светлана Лобода активный пользователь соцсетей, часто делится новыми фото и видео. Так, некоторое время назад она опубликовала новое фото с отдыха, где продемонстрировала прекрасную фигуру. Однако внимание подписчиков привлекло размер ее стоп, они посчитали, что он непропорционально большой.

«Как хорошо этим вечером у моря; как легко и спокойно; вот если бы тебя ещё рядом .....»,

- подписала фото Светлана Лобода.

«Ногиии», «Вы как всегда огонь», «тоже хочется вас рядом......», «Светуля Красотуля люблю», «Шикарная женщина!!», «Светлана!!! Просто богиня...», «А что с ногами? Пипец какие стрёмные», «Обувь на пару размеров больше.», «Какой же огромный размер ступни! Пипец!» - отметили пользователи Сети.

Ранее мы писали, что исполнительница хита «К черту любовь» опубликовала фото в своем микроблоге. Лобода облачилась в черное стильное мини-платье. В дополнении эффектного образа босоножки и смелый ракурс, из-за которого ноги певицы кажутся бесконечно длинными.