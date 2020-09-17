Владелец автомобиля Захарова назвал способ смягчить приговор Ефремову

Накануне стало известно, что общество с ограниченной ответственностью «Стоун-XXI», владевшее фургоном, подало в суд апелляцию с просьбой отменить приговор Ефремову.

По словам адвоката Ивана Арестова, компанию не допустили до участия в процессе, поэтому актер не имел возможности возместить причиненный вред. Однако если Ефремов выплатит компенсацию родственникам погибшего и фирме — владельцу фургона, «это скажется на его сроке», считает юрист.

В пример он привел приговор по аналогичному делу, вынесенный в феврале в подмосковном городе Раменское. «Водитель в состоянии опьянения совершил такое же ДТП, человек там погиб. Виновного судили по той же статье, что и Ефремова. Ему дали два с половиной года колонии-поселения. У него были все смягчающие обстоятельства — он признал вину и возместил вред пострадавшим», — сказал адвокат.

ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве. Актер на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном «Лада», за рулем которого был курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил тяжелые травмы и умер в больнице. Экспертиза установила, что Ефремов был пьян, в крови у него нашли также следы наркотиков.