Когда вместо мяса «рога и копыта»: как выбрать съедобные пельмени

Главное, чтобы в пельменях было мясо. В пельмени могут положить соевое мясо или мясо механической обвалки, по сути, рога и копыта — отходы мясного производства с костными кусочками, которые потом перемалывают в однородный фарш. Это все равно белок, но его качество не очень хорошее. Такие пельмени более дешевые и не очень хорошо усваиваются организмом,