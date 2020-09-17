Не было живого места: травмы, которые привели к смерти Валентины Легкоступовой

Анетта Бриль, дочь Валентины, считает, что ее маму избил последний муж, Юрий Фирсов. С супругом певица выпивала в течение нескольких дней, прежде чем ее отправили в наркологическую клинику. Там Легкоступова якобы упала и получила серьезные травмы. Теперь родственники звезды получили официальный документ, в котором перечислены все повреждения Валентины: закрытая черепно-мозговая травмы, ушиб головного мозга тяжелой степени, острая гематома левой лобной, теменной, височной и затылочной долей, гематомы в теменной области справа, синяки на теле и конечностях.

Сергей Жорин, адвокат Анетты, прокомментировал результаты, полученные следствием.

Характер повреждений, их количество и распространение по всему телу указывают на то, что перед смертью она была жестоко избита. В результате единичного падения подобные травмы получиться не могут,

— заявил адвокат.

Фирсов, который был с Валентиной, сбежал из больницы и настаивал на том, что она сама упала в ванной. После смерти Валентины Юрий успел появиться не в одной телевизионной передаче, а также обвинить сына и дочь жены в том, что они не уделяли время Легкоступовой.

Напомним, что на прошлой неделе произошел скандал, связанный с останками певицы. Пошли слухи, что работники крематория, в котором сожгли ее труп, выкинули прах, так как родня Валентины его не забрала. Однако Жорин объяснил, как все обстоит на самом деле.

Прах Легкоступовой разделен на две части — одну, как просила Валентина при жизни, забрала ее мама, чтобы развеять над морем. Другая же находится в крематории. В ближайшее время должны выделить место на Троекуровском кладбище, где дочь и захоронит останки. Согласование вопроса уже подходит к концу,—