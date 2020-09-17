Екатерина Варнава скрывала от мамы свой новый роман

Звезда Comedy Woman несколько месяцев держала интригу относительно того, с кем же она встречается после расставания с танцором Константином Мякиньковым.

Лишь на днях Екатерина представила публике возлюбленного. Им оказался 28-летний режиссер Александр Молочников. Пара официально появилась вместе на красной ковровой дорожке «Кинотавра» в Сочи.

Порадовались за Варнаву не только ее поклонники и друзья, но и родственники. Оказывается, Катя предпочитала молчать до последнего и о своей личной жизни не говорила даже с самыми близкими людьми.

Ой, я с Александром не знакома, ничего не знаю, — поделилась со «СтарХитом» Галина Степановна, мама знаменитости. — Я же была в отпуске.

Удивившись таким событиям, репортер портала переспросил у родственницы Варнавы, мол, наверняка, дочь рассказывала о нем?

Нет! Мы с Катей не виделись три месяца, потому что я находилась все это время в Крыму. Вернулась из путешествия только неделю назад.