«Голубоглазая куколка»: Анна Курникова показала редкое фото 7-месячной их с Энрике Иглесиасом дочери

Почти 20 лет российско-американская теннисистка Анна Курникова состоит в отношениях с музыкантом Энрике Иглесиасом. Они познакомились во время работы над его клипом Escape, в котором блондинку пригласили исполнить роль актрисы и модели. И с тех пор не расстаются, пишет Телепрограмма.