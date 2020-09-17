Чт, 17.09.2020
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«Голубоглазая куколка»: Анна Курникова показала редкое фото 7-месячной их с Энрике Иглесиасом дочери

Курникова и Иглесиас с новорожденной дочерью

ФОТО: Instagram

Почти 20 лет российско-американская теннисистка Анна Курникова состоит в отношениях с музыкантом Энрике Иглесиасом. Они познакомились во время работы над его клипом Escape, в котором блондинку пригласили исполнить роль актрисы и модели. И с тех пор не расстаются, пишет Телепрограмма.

В 2017 году у них родились первенцы — близнецы Николас и Люсия, а через три года еще одна дочка — Мэри. Знаменитая пара крайне редко радует поклонников фотографиями крошки. Но в этот раз они сделали исключение.

Анна обнародовала в личном блоге снимок с подросшей наследницей. У девочки уже хорошо отросли волосы, она выглядит веселой и жизнерадостной.

Смотри фото ЗДЕСЬ!

«Русская голубоглазая куколка!!!», «Милота, красивая малышка», «Мамина», «Градус милоты зашкаливает», «Боже, какая очаровательная малышка! Вся в родителей!» — пришли в восторг фолловеры Курниковой.

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