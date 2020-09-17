«Наконец-то!» Брухунова и Петросян объяснили, почему вдруг рассекретили отношения

16 сентября, в свой 75-й день рождения артист раскрыл публике сразу несколько личных секретов. Во-первых, показал фолловерам в Instagram фото своего недавно рожденного наследника Вагана и впервые назвал Брухунову женой, что, вероятно, подтверждает официальный статус его новых отношений.

Во-вторых, сама Татьяна сообщила фанатам, что действительно долго и тщательно скрывала беременность, чтобы не провоцировать лишние разговоры. И специально для этого в сети размещала снимки годичной давности! Словом — «мастер шифровки».

Позже Брухунова ответила на еще один волнующий публику вопрос.

Почему вы решили вдруг рассекретиться? Что так резко изменилось в вашем нежелании посвящать посторонних в детали личной жизни?

— поинтересовался пользователь соцсети.

Мне надоели кривотолки вокруг моей семьи и конкретной ситуации. Никаких деталей личной жизни нет и не будет в моих постах,

— заявила Брухунова.

Поддержал ее и возлюбленный. На своей страничке такому же озадаченному юзеру Петросян недвусмысленно намекнул, что публике «никто не врал».

Она не отрицала, а не хотела, чтобы в нашу жизнь лезли „любопытные Варвары“. Мы никому ничего не должны показывать, объяснять и доказывать. Прошу уважать это право,

— подытожил артист.

Впрочем, разводить полемику фанаты звездной пары не стали. Многие благодарили Брухунову за откровенность и желали ей, малышу и его знаменитому папе бесконечного счастья и большого здоровья.

«Совместное фото. Наконец-то! Любите друг друга, несмотря ни на что!»

«Вот и прекрасно! Настоящая семья! Очень рада за вас троих!»