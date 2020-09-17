«Наконец-то!» Брухунова и Петросян объяснили, почему вдруг рассекретили отношения

Известный юморист Евгений Петросян и его возлюбленная Татьяна Брухунова продолжают марафон «откровений» со своими поклонниками, пишет Пятый канал.
16 сентября, в свой 75-й день рождения артист раскрыл публике сразу несколько личных секретов. Во-первых, показал фолловерам в Instagram фото своего недавно рожденного наследника Вагана и впервые назвал Брухунову женой, что, вероятно, подтверждает официальный статус его новых отношений.
Во-вторых, сама Татьяна сообщила фанатам, что действительно долго и тщательно скрывала беременность, чтобы не провоцировать лишние разговоры. И специально для этого в сети размещала снимки годичной давности! Словом — «мастер шифровки».
Позже Брухунова ответила на еще один волнующий публику вопрос.
Почему вы решили вдруг рассекретиться? Что так резко изменилось в вашем нежелании посвящать посторонних в детали личной жизни?
— поинтересовался пользователь соцсети.
Мне надоели кривотолки вокруг моей семьи и конкретной ситуации. Никаких деталей личной жизни нет и не будет в моих постах,
— заявила Брухунова.
Я благодарна карантину. Никто и ничто меня не отвлекало от увлекательного знакомства с новым человеком. Минувшей весной я отправилась в самое долгожданное путешествие, в котором у меня ответственная роль, где отныне и навсегда я - мама! P.S Я благодарна всем, кто заметив мои ооочень свободные платья не подал вида и оставлял в зоне комфорта. Тем, кто смекнул, что фото в ленте Instagram годичной давности и на смену снимкам в рост пришли портреты «молочного» плана не моргнув глазом писали добрые слова на отвлечённые темы. Спасибо всем, кто догадался, но деликатно смолчал. Это было не самое простое для меня время, но, бесконечно счастливое!
Поддержал ее и возлюбленный. На своей страничке такому же озадаченному юзеру Петросян недвусмысленно намекнул, что публике «никто не врал».
Она не отрицала, а не хотела, чтобы в нашу жизнь лезли „любопытные Варвары“. Мы никому ничего не должны показывать, объяснять и доказывать. Прошу уважать это право,
— подытожил артист.
Впрочем, разводить полемику фанаты звездной пары не стали. Многие благодарили Брухунову за откровенность и желали ей, малышу и его знаменитому папе бесконечного счастья и большого здоровья.
«Совместное фото. Наконец-то! Любите друг друга, несмотря ни на что!»
«Вот и прекрасно! Настоящая семья! Очень рада за вас троих!»
«Какое счастье, что все так случилось! Долгих лет!» — писали юзеры.