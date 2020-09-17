Миллионер с рождения: что достанется сыну Петросяна

Последние несколько лет Евгений Ваганович пытается поделить имущество с бывшей женой Еленой Степаненко, пишет Dni.ru.

Адвокат Сергей Жорин, который представляет интересы Петросяна в суде, в беседе с журналистами отметил, что рождение Вагана не сыграет роли в разделе имущества экс-супругов. Впрочем, сейчас юмориста мало волнуют разбирательства со Степаненко. Петросян полностью посвятил себя сыну.

51-летней дочери Евгения Вагановича Викторине придется подвинуться: теперь она не единственная наследница. После смерти отца ей достанется гораздо меньше, чем полагалось до этого.

По словам Жорина, Петросян располагает активами на 900 миллионов рублей, которые после его кончины распределяются на троих членов семьи: жену Татьяну Брухунову, сына Вагана и дочь Викторину. Таким образом, каждому достанется порядка 300 миллионов.