Обеспокоенная мать: школа требует справку по короновирусу, которую нельзя нигде достать

«Мой сын попал под дождь и простудился. В школе его отправили домой, потому что у него было красное горло. Потом семейный врач дал направление на текст на коронавирус, - рассказывает мать. - Семейный врач не сказал мне, что из лаборатории звонят лишь один раз. А школа, в свою очередь, не допустит сына к уроками без результата».

«За последнюю неделю уже восьмерых ребят-одноклассников сына отправили домой, хотя с ними нет ничего особенного. С таким подходом скоро мы снова будем на домашнем обучении, а дети просто сидят дома за компьютерами и немного кашляют и сопливят. Как будто бы больше у нас нет никаких заболеваний», - считает Имби.

Женщина уверяет, что никто из их семьи не контактировал с заболевшими, и у всех у них есть приложение HOIA, которое тоже не присылало им оповещения. «Если бы мой ребенок заболел коронавирусом, то уже вся семья болела бы, а нас — восемь человек, плюс некоторые родственники и около 20 моих клиентов и столько же коллег. Да и семейный не назначал бы спрей в горло и сосательные таблетки, или сейчас именно так лечат корону?» - возмущается Имби.

«Школы требуют теста на коронавирус, но семейные врачи не обязаны давать направление, и как же быть? Дети останутся без образования?» - вопрошает женщина. Такая же ситуация случилась и у ее подруги, в итоге они обращались за помощью в Департамент здоровья.