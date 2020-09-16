Обеспокоенная мать: школа требует справку по короновирусу, которую нельзя нигде достать

В редакцию портала Elu24.ee обратилась читательница Имби из Тарту, сына которой отправили из школы домой после того, как он пару раз покашлял. Сын сделал тест на коронавирус, но мать не смогла подойти к телефону, чтобы узнать результат, потому что работала, а в лабораторию дозвониться невозможно. Из-за этого мальчик не может вернуться за парту.
«Мой сын попал под дождь и простудился. В школе его отправили домой, потому что у него было красное горло. Потом семейный врач дал направление на текст на коронавирус, - рассказывает мать. - Семейный врач не сказал мне, что из лаборатории звонят лишь один раз. А школа, в свою очередь, не допустит сына к уроками без результата».
«За последнюю неделю уже восьмерых ребят-одноклассников сына отправили домой, хотя с ними нет ничего особенного. С таким подходом скоро мы снова будем на домашнем обучении, а дети просто сидят дома за компьютерами и немного кашляют и сопливят. Как будто бы больше у нас нет никаких заболеваний», - считает Имби.
Женщина уверяет, что никто из их семьи не контактировал с заболевшими, и у всех у них есть приложение HOIA, которое тоже не присылало им оповещения. «Если бы мой ребенок заболел коронавирусом, то уже вся семья болела бы, а нас — восемь человек, плюс некоторые родственники и около 20 моих клиентов и столько же коллег. Да и семейный не назначал бы спрей в горло и сосательные таблетки, или сейчас именно так лечат корону?» - возмущается Имби.
«Школы требуют теста на коронавирус, но семейные врачи не обязаны давать направление, и как же быть? Дети останутся без образования?» - вопрошает женщина. Такая же ситуация случилась и у ее подруги, в итоге они обращались за помощью в Департамент здоровья.
«Это вообще нормально?» - спрашивает Имби.