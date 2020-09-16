Эмили Ратаковски призналась в сексуальном насилии над ней после съемки без белья

В личном очерке Buying Myself Back. When does a model own her own image? («Выкупить себя обратно. Когда модели принадлежит ее собственная фотография?»), который Ратаковски написала для New York Magazine, 29-летняя модель рассказала, как в начале своей карьеры столкнулась с домогательствами американского фотографа Джонатана Ледера (Jonathan Leder), передает Lenta.ru.

В 2012 году знаменитость принимала участие в неоплачиваемой фотосессии для журнала Darius в доме у Ледера, во время которой она позировала как в нижнем белье, так и совсем без одежды.

По словам Ратаковски, во время съемки она выпила красного вина, чтобы раскрепоститься. Ближе к вечеру модель почувствовала себя нетрезвой. «Я замерзла и закуталась в одеяло. Джонатан сидел рядом со мной. Его джинсы касались моих обнаженных ног», — вспоминала она. Затем фотограф начал расспрашивать ее о парнях. Манекенщица долго рассказывала о свиданиях и не заметила, что периодически задевала его ступней. «Я хорошо помню, как он сказал, что ему понравилась "вся эта фишка с ногой», — писала актриса.

Большая часть того, что последовало дальше, исходя из слов Ратаковски, была размыта, за исключением ощущений. «Я не помню, как целовалась, но я помню, как его пальцы внезапно оказались внутри меня. Он двигал ими так сильно и резко, по ощущениям казалось, будто это был мой первый раз. Я инстинктивно поднесла руку к его запястью и с силой выдернула его пальцы. Я не сказала ни слова. Он резко встал и побежал в темноту вверх по лестнице», — поделилась модель.