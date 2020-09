Эмили Ратаковски призналась в сексуальном насилии над ней после съемки без белья

В личном очерке Buying Myself Back. When does a model own her own image? («Выкупить себя обратно. Когда модели принадлежит ее собственная фотография?»), который Ратаковски написала для New York Magazine, 29-летняя модель рассказала, как в начале своей карьеры столкнулась с домогательствами американского фотографа Джонатана Ледера (Jonathan Leder), передает Lenta.ru.