Скатившаяся на дно домработница Анны Седоковой обокрала ее

«История о том, как моя помощница Настя, человек который больше трех лет был ближе мне, чем сестра, человек, которого я считала своей семьей, человек, который спал в моей постели и обнимал на протяжении трех лет моих детей, стал воровкой и скатился на дно, глубже которого я даже не представляла», — написала исполнительница, пишет Lenta.ru.

По словам Седоковой, за последние полгода ее сотрудница успела одолжить крупную сумму у многих знакомых певицы. Помощница утверждала, что ей нужны средства на операцию для мамы и на оплату ипотеки.