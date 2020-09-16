Ср, 16.09.2020
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Эстонская певица Таня Михайлова-Саар решила стать лесничим

Таня Михайлова-Саар

ФОТО: Kuvatõmmis Tanja Mihhailova-Saare Instagramist

Таня, недавно выпустившая свежий сингл, вас еще больше удивит! А именно, певица снова пошла в школу и приобретает новые навыки в лесной школе Лууа.

Таня поделилась, откуда у нее могло возникнуть желание снова пойти в школу.

«Я ходила в лес есть ягоды, а еще в этом году я впервые посадила картошку, лук и морковь. Пару недель назад мы собрали картошку. Появилось желание выращивать все самой. Я девушка, у которой раньше даже кактус умирал»,

- поделилась Таня на телепередаче «Õhtu».

«Я ничего не умею делать своими руками», - добавила она. По словам Тани, она может писать песни и создавать хореографию, но не умеет вязать и шить. «Первый урок еще впереди, я не знаю, во что это все выльется», - сказала она. В той же школе учится и муж Тани Микк Саар.

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