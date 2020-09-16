Эстонская певица Таня Михайлова-Саар решила стать лесничим

«Я ходила в лес есть ягоды, а еще в этом году я впервые посадила картошку, лук и морковь. Пару недель назад мы собрали картошку. Появилось желание выращивать все самой. Я девушка, у которой раньше даже кактус умирал»,

«Я ничего не умею делать своими руками», - добавила она. По словам Тани, она может писать песни и создавать хореографию, но не умеет вязать и шить. «Первый урок еще впереди, я не знаю, во что это все выльется», - сказала она. В той же школе учится и муж Тани Микк Саар.