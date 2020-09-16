70 лет со дня рождения Яака Йоала отметят серией звездных концертов
В 2020 году исполняется 70 лет со дня рождения одного из самых выдающихся эстонских певцов прошлого века – Яака Йоала. Чтобы выразить глубочайшее почтение и запечатлеть воспоминания о великом музыканте, решено было провести осенью 2020 года в четырех городах Эстонии концерты, выражающие дань уважения Яаку Йоала. Концерты пройдут в Йыхви, Тарту, Пярну и Таллинне.
Самые популярные песни Яака Йоала исполнят артисты молодого поколения, на которых Яак Йоала прямо или косвенно повлиял свои примером. Незабываемые хиты в сопровождении оркестра и музыкальной группы исполнят Таня Михайлова-Саар, Уку Сувисте, Карл-Эрик Таукар и Танель Падар.
Помимо великолепных артистов на сцене выступит ансамбль музыкального сопровождения из 13 исполнителей. Юбилейный концерт будет называться в честь одной из самых известных песен Яака Йоала «Улыбнись» (Naerata).
Концерты пройдут:
Пт., 2 октября 2020 в 19:00 Йыхвиский концертный дом
Сб., 3 октября 2020 в 19:00 Тартуский концертный дом «Ванемуйне»
Вс., 4 октября 2020 в 19:00 Пярнуский концертный дом
Сб., 10 октября 2020 в 19:00 Таллиннский концертный дом Alexela
Звукозаписывающая фирма JJ Music к этой знаменательной дате успела выпустила компакт-диски с лучшими песнями музыканта: 9 дисков с песнями на эстонском языке, в каждом из которых по одной букве имени музыканта, образующих его имя, и два сборника с песнями Яака Йоала на русском языке. Три года подряд (2016-2018) эти аудионосители удостаивались в Эстонии титула «Золотой диск» как самые продаваемые альбомы. Кроме того, Яак Йоала был дважды посмертно признан лучшим мужским исполнителем года.
Сборники песен на русском выходили в сотрудничестве с порталом Limon.ee.
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РОЗЫГРЫШ билетов на концерты в честь 70-летия Яака Йоала: 5x2 билета на концерт 10 октября в Таллинне и 8х2 билета на...Posted by Limon on Wednesday, September 16, 2020