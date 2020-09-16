70 лет со дня рождения Яака Йоала отметят серией звездных концертов

Звукозаписывающая фирма JJ Music к этой знаменательной дате успела выпустила компакт-диски с лучшими песнями музыканта: 9 дисков с песнями на эстонском языке, в каждом из которых по одной букве имени музыканта, образующих его имя, и два сборника с песнями Яака Йоала на русском языке. Три года подряд (2016-2018) эти аудионосители удостаивались в Эстонии титула «Золотой диск» как самые продаваемые альбомы. Кроме того, Яак Йоала был дважды посмертно признан лучшим мужским исполнителем года.