Максим «Тесак» Марцинкевич покончил с собой

Его тело нашли в 6:15 утра по московскому времени. По некоторым данным, Максим оставил предсмертную записку. В прощальном послании активист заявил, что не хочет доставлять неприятностей администрации СИЗО №3 Челябинска. Также Максим попросил передать своей гражданской супруге, которая живет в Екатеринбурге, книгу про коммунизм и личный дневник. Записка кончается словами «Простите меня». Адвокат Максима считает, что версия о самоубийстве нуждается в проверке.

«16 сентября 2020 года утром в одной из камер Челябинской области обнаружен осужденный 84-го года рождения без признаков жизни, предварительная причина смерти — суицид. На место прибыли медработники, которые провели комплекс реанимационных мероприятий, но положительного результата они не дали. Сотрудниками по факту суицида проводится проверка для выяснения обстоятельств произошедшего. Будет принято решение после проверки. Мужчина осужден по статье 162 ч. 2 и статье 213 и 69 ч. 3, в камере СИЗО мужчина находился один», — заявили в ФСИН.

В социальной сети «ВКонтакте» время от времени появлялась информация о том, где находится Марцинкевич. Активист должен был выйти на свободу в мае 2021 года.

«Максима до сих пор держат в СИЗО, все не попадет в лагерь, и непонятно почему, вроде как даже с учетом коронавируса должен был в итоге давно уже приехать, а его в СИЗО держат, потом в больницу везут», — было написано на странице Марцинкевича в августе.

36-летний активист получил в 2017 году 10 лет колонии строгого режима за нападения на людей под предлогом борьбы с наркоторговлей. Также Тесак был признан виновным в экстремизме, разбойных нападениях и хулиганстве.