Ср, 16.09.2020
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«Какое тело»: Екатерина Шпица показала чувственное фото

Екатерина Шпица

ФОТО: EKATERINA CHESNOKOVA / Sputnik

34-летняя Екатерина Шпица продолжает удивлять своих подписчиков. В последнее время актрисе полюбился образ соблазнительницы, и она в очередной раз опубликовала игривый снимок, пишет Экспресс газета.

На новом фото Шпица позирует, прислонившись к стене, прикрыв глаза и закинув голову. Ее рот чувственно приоткрыт. Композицию венчает укладка а-ля Анджелина Джоли и блуза с очень глубоким вырезом, открывающим плечи и грудь.

В подписи к снимку Катерина пофилософствовала:

Жизнь определяет сны. Сны отражают жизнь. Доброй ночи. Правдивых снов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Однако подписчики засомневались в том, что актриса сможет уснуть — если ее настроение сейчас соответствует опубликованному фото. Да и фанатам после таких кадров сложно будет спокойно спать. «Какое тело», «Профиль богини», «Что же тебе такое снилось?» — комментируют пост воздыхатели.

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