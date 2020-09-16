«Какое тело»: Екатерина Шпица показала чувственное фото

На новом фото Шпица позирует, прислонившись к стене, прикрыв глаза и закинув голову. Ее рот чувственно приоткрыт. Композицию венчает укладка а-ля Анджелина Джоли и блуза с очень глубоким вырезом, открывающим плечи и грудь.

Однако подписчики засомневались в том, что актриса сможет уснуть — если ее настроение сейчас соответствует опубликованному фото. Да и фанатам после таких кадров сложно будет спокойно спать. «Какое тело», «Профиль богини», «Что же тебе такое снилось?» — комментируют пост воздыхатели.