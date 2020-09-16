Жигунов агрессивно выживал Заворотнюк из «Моей прекрасной няни»

По его словам, тогда ещё малоизвестная актриса Заворотнюк на съёмках была очень исполнительной и пунктуальной. Она приезжала всегда заранее и тщательно готовилась. Бывало, у неё случались ошибки, тогда Жигунов приходил в ярость и хотел вовсе убрать актрису из проекта.

В ходе съёмок у Жигунова с Заворотнюк в 2006 году всё-таки вспыхнул бурный роман, актёр даже ушёл от своей жены Веры Новиковой. Но в 2008 году пара рассталась. Анастасия назвала эти отношения роковой ошибкой, а Жигунов вернулся к Новиковой.

Внешность Анастасии Заворотнюк, которая уже более года лечится от глиобластомы, претерпела сильные изменения. Актриса понимает, что химиотерапия сильно сказалась на её облике, поэтому она не хочет показывать себя публике. Родные артистки во всём её поддерживают и оберегают от назойливого внимания репортёров. До сих пор ни одной фотографии актрисы во время болезни не появилось в прессе. По словам бывшего реквизитора МХТ им. Чехова Светланы Веселовой, у Заворотнюк не совсем связная речь, ей тяжело говорить, при этом интеллект у неё не пострадал.