Певица MARUV показала откровенные фото с девушкой

На снимках обе «партнерши» запечатлены в сексуальных боди, корсетах и перчатках. На самой певице черный парик-каре, на второй участнице фото — светлый. Доминирующей в паре выступает, естественно, брюнетка.

Поклонники порадовались тому, что MARUV остается верной себе. «Чистый секс», «Роковая», «Ох, как горячо», — похвалили фотографии комментаторы. Многие отметили, что и песня Sad Song хороша сама по себе (ее посчитали такой же революционной, как и взорвавший мировые чарты Drunk Groove), ну а клип — «чистый визуальный оргазм».