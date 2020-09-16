«Бесплатно питаюсь в ресторанах каждый день»: блогер поделился интересным лайфхаком для студентов

Уилли признал, что его лайфхак "немного ужасный": он научился "паразитировать" на услуге ресторанов, предоставляющих бесплатные блюда людям в день их рождения. Блогер регистрируется на сайтах ресторанов, используя специально созданные поддельные e-mail, в которых указывает разные даты рождения.

Бесплатное питание круглый год,

– подписал свой ролик молодой человек.

Однако многочисленные подписчики Ноа Уилли раскритиковали его подход. По их мнению, большинство заведений просят показать документы перед тем, как оформить такой заказ. Кроме этого, "весьма затруднительно найти недалеко от дома, места работы или учебы такое количество ресторанов и кафе, угощающих едой именинников".