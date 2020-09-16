«И все-таки он от Филиппа»: сын Стоцкой к девяти годам стал вылитым Киркоровым в детстве

На красивом кадре Стоцкая запечатлена с наследником, которому в июле этого года исполнилось девять лет. Надо сказать, что с каждым годом сын певицы становится все больше похож на поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова, у которой со Стоцкой много лет назад был бурный роман.

«И все-таки он от Киркорова», «Ну нельзя так сильно быть похожим на Филиппа», «Солнышко, конечно. Чем-то и на вас он похож, он больше на Филиппа», — отметили в комментариях пользователи.