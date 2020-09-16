Ср, 16.09.2020
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«И все-таки он от Филиппа»: сын Стоцкой к девяти годам стал вылитым Киркоровым в детстве

Анастасия Стоцкая.

ФОТО: Valery Sharifulin/Valery Sharifulin/TASS

Актриса и певица Анастасия Стоцкая в Instagram разместила совместный снимок со своим сыном Сашей. Причем фотография была сделана еще 1 сентября, но только сейчас опубликована в социальных сетях, пишет Телепрограмма.

На красивом кадре Стоцкая запечатлена с наследником, которому в июле этого года исполнилось девять лет. Надо сказать, что с каждым годом сын певицы становится все больше похож на поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова, у которой со Стоцкой много лет назад был бурный роман.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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«И все-таки он от Киркорова», «Ну нельзя так сильно быть похожим на Филиппа», «Солнышко, конечно. Чем-то и на вас он похож, он больше на Филиппа», — отметили в комментариях пользователи.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Напомним, что официально отцом мальчика считается бизнесмен Сергей Абгарян. У пары, кроме сына, есть еще и совместная дочь Вера. Ей в мае этого года исполнилось три годика. Сама Стоцкая в беседах с журналистами отмечала, что, несмотря на все сходства, отцом ее детей является именно Абгарян.

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