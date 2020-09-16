«Как можно быть такой идеальной?» Оксана Фандера снялась в Сочи топлес

Дерзкое фото Оксаны Фандеры топлес стало неожиданностью для ее подписчиков в Instagram. 52-летняя актриса редко демонстрирует на камеру прелести своего тела, хотя и обладает завидной фигурой. В этом ее поклонники убедились при виде свежего снимка любимицы из Сочи, пишет Пятый канал.