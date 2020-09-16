Эстонская королева снимков в бикини показала фото, опубликовать которое раньше не осмеливалась

22-летняя Сибул честно написала под фото в Instagram, что только недавно справилась с искаженным восприятием своего тела и научилась себя ценить.

Она опубликовала фотографию, на которой позирует обнаженной перед зеркалом, ее тело прикрыто одеялом. Оказывается, снимок был сделан полгода назад, и причина, по которой мы видим его только сейчас, довольно серьезная.

Я помню, как думала, что выгляжу странно, как будто у меня толстая спина, неправильная осанка и слишком широкие плечи. Теперь я смотрю на это фото и удивляюсь - я была сумасшедшей?

- рассказала Сибул.

По ее мнению, сейчас она понимает, что не стоило так сурово относиться к себе и своему телу, даже если оно не идеально.

Анита удивлена тем, что всего за полгода ей удалось настолько измениться.

Кто-то может объяснить, как это происходит с психологической точки зрения?