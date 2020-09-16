Турецкий отель взял в заложники сына Никаса Сафронова

Турецкий отель потребовал от пианиста Луки Затравкина возместить ущерб за сломанный детский бассейн, рассказал изданию его отец Никас Сафронов.

По словам художника, сын сообщил ему неприятную новость по телефону. Музыкант желает вернуться на родину, но не может покинуть место временного обитания. Администрация отеля заявляет, что не выпустит проблемного постояльца, пока он не оплатит ремонт лягушатника. Турки оценили ущерб в 19 тысяч долларов.