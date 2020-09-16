Турецкий отель взял в заложники сына Никаса Сафронова

Луку Затравкина не желают выпускать из страны, пока он не оплатит ремонт сломанного бассейна, передает Пятый канал.
Турецкий отель потребовал от пианиста Луки Затравкина возместить ущерб за сломанный детский бассейн, рассказал изданию его отец Никас Сафронов.
По словам художника, сын сообщил ему неприятную новость по телефону. Музыкант желает вернуться на родину, но не может покинуть место временного обитания. Администрация отеля заявляет, что не выпустит проблемного постояльца, пока он не оплатит ремонт лягушатника. Турки оценили ущерб в 19 тысяч долларов.
Друзья, вы, скорее всего, уже слышали, что после моего столкновения с бассейном последний отделался легким испугом и трещиной. Я тоже немножко пострадал в этой схватке и сейчас залечиваю раны. Разрешите превратить эту небольшую лечебную паузу в рекламную, специально для вас я публикую рекламный пост про новую разработку моих друзей. 😉🏝🏊🏻♂️
Как сообщалось ранее, на прошлой неделе 240-килограммовый Затравкин прыгнул в детский бассейн, не рассчитав глубину. Наследник живописца получил ушибы ног, а в купели образовалась трещина. За последнее время сын знаменитого художника не впервые попадает в неловкую ситуацию. Так, в феврале Лука едва не переломал себе кости, упав с лестницы на отдыхе в Таиланде.