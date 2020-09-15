Михаилу Ефремову нашли в СИЗО полезное занятие

Сейчас артист находится в СИЗО №5. По мнению уполномоченного по правам человека в Москве Татьяны Потяевой, в следственном изоляторе Михаил Ефремов может образовывать сокамерников. Например, готовить содержащихся там несовершеннолетних парней к ЕГЭ по литературе.

Чиновница уже обратилась к администрации СИЗО. Руководство изолятора обещало проработать этот вопрос.

Напомним, артист получил восемь лет лишения свободы. Знаменитость признали виновной в ДТП со смертельным исходом. Суд постановил, что наказание Михаилу Ефремову придется отбывать в колонии общего режима.

Как сообщалось ранее, с решением Фемиды заслуженный артист России Михаил Ефремов не согласен. Приговор он считает слишком жестким и намеревается его обжаловать. Правда, подавать апелляцию будет уже не адвокат Эльман Пашаев. От услуг одиозного защитника Михаил Ефремов отказался.