Михаилу Ефремову нашли в СИЗО полезное занятие

Заслуженный артист России может быть полезен обществу даже находясь в СИЗО. Михаилу Ефремову нашли работу, сообщает Dni.ru.
Сейчас артист находится в СИЗО №5. По мнению уполномоченного по правам человека в Москве Татьяны Потяевой, в следственном изоляторе Михаил Ефремов может образовывать сокамерников. Например, готовить содержащихся там несовершеннолетних парней к ЕГЭ по литературе.
Чиновница уже обратилась к администрации СИЗО. Руководство изолятора обещало проработать этот вопрос.
Напомним, артист получил восемь лет лишения свободы. Знаменитость признали виновной в ДТП со смертельным исходом. Суд постановил, что наказание Михаилу Ефремову придется отбывать в колонии общего режима.
Как сообщалось ранее, с решением Фемиды заслуженный артист России Михаил Ефремов не согласен. Приговор он считает слишком жестким и намеревается его обжаловать. Правда, подавать апелляцию будет уже не адвокат Эльман Пашаев. От услуг одиозного защитника Михаил Ефремов отказался.
Как сообщили в Пресненском суде, где рассматривалось дело о смертельной аварии, новым адвокатом знаменитости стал Филиппов Роман Михайлович. Работа новоиспеченного защитника Ефремова пока не видна. Никаких прошений от Филиппова еще не поступало. Между тем апелляционная жалоба зарегистрирована от Эльмана Пашаева и его коллеги Елизаветы Шаргородской.