Эстонский метросексуал спустя три года наконец-то смог взять фамилию мужа

32-летний певец-гомосексуалист сообщил, что теперь официально может использовать фамилию мужа и в Эстонии. «Теперь я официально Линдстрём и в Эстонии», – сказал Вайдо Линдстрём (девичья фамилия – Нейгаус).

Вайдо переехал в Финляндию в 2016 году и вскоре обручился с местным поп-певцом Йони Линдстрёмом (Jondé). Свадьба состоялась в июле 2017 года. Однополые браки разрешены в Финляндии с весны 2017 года, однако в Эстонии этого нет до сих пор. Вайдо потребовалось более трех лет, чтобы добиться изменения фамилии в эстонском паспорте.

Вайдо и Йони в день свадьбы в 2017 году ФОТО: Частный архив

«В Финляндии я смог автоматически взять фамилию мужа, не было никаких проблем, так как брак между двумя мужчинами там легален», – сказал Вайдо порталу Elu24. Однако в Эстонии ему ответили, что изменение фамилии невозможно при заключении договора о совместном проживании между двумя мужчинами.

Это действительно так, поскольку возможность использования общей фамилии в Эстонии предназначена только для супружеских пар. Однако этот момент можно обойти, поменяв фамилию в органах местного самоуправления, где не имеет значения, является ли это фамилия супруга супругой или какой-либо другой.