Потеряла 10 килограммов и удалила все фото из соцсетей — загадочно пропавшая певица МакSим решила начать новую жизнь

МакSим, российская певица, долгое время заставляла за себя беспокоиться, так как ранее она попала в аварию, после чего ее состояние здоровья резко ухудшилось. Она никак не прокомментировала свои изменения, но было очевидно, что происходили странные вещи.

А недавно певица решила удалить все фотографии с профиля в Instagram. Но на ее фан-аккаунте появилось ее новое видео. На записи можно рассмотреть, как певица идет в белом костюме, и она была уже заметно постройневшей. Она подошла к некой девушке и обняла ее. Пользователи Сети, которые видели эту запись, оставляли свои комментарии: «Очень рады за Максим».

Также ранее МакSим (Марина Максимова) с февраля 2020 года не обновляла свой профиль в Instagram. Однако потом на несколько месяцев она пропала из социальных сетей. Но недавно певица решила показать новый снимок.