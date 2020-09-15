Потеряла 10 килограммов и удалила все фото из соцсетей — загадочно пропавшая певица МакSим решила начать новую жизнь

Певица долгое время отсутствовала не только на светски мероприятиях, но также не обновляла свои профили в социальных сетях. Подробнее об этом читай в нашем материале.
МакSим, российская певица, долгое время заставляла за себя беспокоиться, так как ранее она попала в аварию, после чего ее состояние здоровья резко ухудшилось. Она никак не прокомментировала свои изменения, но было очевидно, что происходили странные вещи.
А недавно певица решила удалить все фотографии с профиля в Instagram. Но на ее фан-аккаунте появилось ее новое видео. На записи можно рассмотреть, как певица идет в белом костюме, и она была уже заметно постройневшей. Она подошла к некой девушке и обняла ее. Пользователи Сети, которые видели эту запись, оставляли свои комментарии: «Очень рады за Максим».
Также ранее МакSим (Марина Максимова) с февраля 2020 года не обновляла свой профиль в Instagram. Однако потом на несколько месяцев она пропала из социальных сетей. Но недавно певица решила показать новый снимок.
«Мариночка, принцесса наша выздоравливай нам так тебя не хватает, мы тебя все очень сильно любим», «Потрясающая певица, жаль не на сцене. Сейчас столько бездарностей однодневок на tv. Треки не о чем, клипы отстойные. Песни должны быть со смыслом, а не набор слов. Желаю вам здоровья, хорошего настроения и возвращения», «И не самое короткое платье», - писали певице пользователи Сети.