Вт, 15.09.2020
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Потеряла 10 килограммов и удалила все фото из соцсетей — загадочно пропавшая певица МакSим решила начать новую жизнь

МакSим.

ФОТО: Промо

Певица долгое время отсутствовала не только на светски мероприятиях, но также не обновляла свои профили в социальных сетях. Подробнее об этом читай в нашем материале.

МакSим, российская певица, долгое время заставляла за себя беспокоиться, так как ранее она попала в аварию, после чего ее состояние здоровья резко ухудшилось. Она никак не прокомментировала свои изменения, но было очевидно, что происходили странные вещи.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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А недавно певица решила удалить все фотографии с профиля в Instagram. Но на ее фан-аккаунте появилось ее новое видео. На записи можно рассмотреть, как певица идет в белом костюме, и она была уже заметно постройневшей. Она подошла к некой девушке и обняла ее. Пользователи Сети, которые видели эту запись, оставляли свои комментарии: «Очень рады за Максим».

Также ранее МакSим (Марина Максимова) с февраля 2020 года не обновляла свой профиль в Instagram. Однако потом на несколько месяцев она пропала из социальных сетей. Но недавно певица решила показать новый снимок.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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«Мариночка, принцесса наша выздоравливай нам так тебя не хватает, мы тебя все очень сильно любим», «Потрясающая певица, жаль не на сцене. Сейчас столько бездарностей однодневок на tv. Треки не о чем, клипы отстойные. Песни должны быть со смыслом, а не набор слов. Желаю вам здоровья, хорошего настроения и возвращения», «И не самое короткое платье», - писали певице пользователи Сети.  

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