«Богиня»: похудевшая Лолита вызвала восторг

Звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото с празднования юбилея медиаменеджера Армана Давлетярова. На светском мероприятии певица блистала в черном платье, подчеркнувшем ее осиную талию.

Стройная фигура 56-летней Лолиты Милявской вызывает зависть у ровесниц, а у поклонников – восхищение. Ведь за год после расставания с мужем Дмитрием Ивановым исполнительница сбросила уже больше 20 килограммов. Певица гордится своим достижением и надевает на выходы в свет обтягивающие фигуру наряды.

Фолловеры осыпали знаменитость комплиментами. "Лолушка, роскошно выглядишь!", "Статуэточка!", "Лолик, ты просто огонь", "Господи, Богиня", "Красавица наша", – высказались пользователи соцсети.