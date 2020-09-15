Юлия Волкова из «Тату» показала повзрослевшую дочь

Викторию Волкова родила в 19 лет и через неделю с небольшим девочке исполнится 16 лет. Как пишет Утро.ру, 35-летняя звезда, по мнению фанатов, выглядит почти ровесницей дочки.

На видео Юлия одета в черную куртку с кожаными вставками, а Виктория — в огненно-красной блузке. При этом волосы у обеих одинаково собраны на затылке, а в ушах сверкают маленькие сережки. Отличает красоток только выбор косметики: певица предпочла яркий вечерний макияж, а Виктория — бледные, натуральные цвета.