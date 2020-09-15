Хайди Клум показала откровенное фото в честь 15-летия сына

Легендарная супермодель Хайди Клум поздравила своего сына с 15-летием. Известная своей любовью к обнажению, звезда приготовила пикантное фото и в честь этого события, пишет Экспресс газета.
47-летняя Клум выложила архивный черно-белый снимок, сделанный во время ее беременности. На нем модель запечатлена полностью обнаженной — она сидит в позе лотоса, прикрывая руками низ живота. Фото было сделано на поздних сроках беременности.
Смотри фото ЗДЕСЬ!
В подписи к фото немецкая модель обратилась к имениннику с нежными словами:
15 лет назад в этот день ты появился на свет. Я так горжусь тем, что ты часть меня. Ты — блеск в моих глазах и любовь всей моей жизни. С Днем рождения, Генри... пусть твой день рождения сегодня будет таким же особенным, как и ты сам.
Генри (полное имя — Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль) родился во втором браке Хайди. Вместе с бывшим мужем, музыкантом Силом, она воспитывает четверых общих детей: дочерей Хелен и Лу Сулолу, сыновей Генри и Йохана.
Во избежание критики манекенщица отключила комментарии к своему откровенному беременному фото. Однако пост за короткое время набрал около 200 тысяч лайков.