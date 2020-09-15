Хайди Клум показала откровенное фото в честь 15-летия сына

15 лет назад в этот день ты появился на свет. Я так горжусь тем, что ты часть меня. Ты — блеск в моих глазах и любовь всей моей жизни. С Днем рождения, Генри... пусть твой день рождения сегодня будет таким же особенным, как и ты сам.