Солист «Непары» Александр Шоуа: «Мне иногда было неудобно за партнершу»

Как правило, без искры ничего не бывает. Думаю, я должен ей быть благодарен за все: за то, что сделала меня сильным, позволила стать тем, кто я есть. Многие думали, что мы пара, но мы ей не были, конечно… Дуэт физически распался недавно, а душой — уже давно,