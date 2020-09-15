Солист «Непары» Александр Шоуа: «Мне иногда было неудобно за партнершу»

Почти 20 лет артисты поддерживали образ влюбленных, которые страдают от неразделенных чувств друг к другу. Между коллегами и в жизни кипели страсти, правда, не из-за романтических отношений, а профессиональных. В итоге пара рассталась с громким скандалом, пишет Стархит.
Ровно год назад Александр Шоуа объявил об окончательном закрытии проекта «Непара». Теперь Виктория Талышинская выступает в группе «2 ОКеана», а ее коллега начал сольную карьеру. Впрочем, на этом история многолетних отношений не закончилась. Теперь артисты не упускают случая уколоть друг друга в интервью, обвиняя в воровстве и непрофессионализме.
Так, например, в разговоре с певицей Валерией исполнитель поделился подробностями конфликта.
Мне иногда было некомфортно и неудобно за партнершу, — заявил он в YouTube-шоу «Между нами». — Она классная и гармоничная на сцене, вопросов в этом нет. Она другая. И когда я тянул песню в одну сторону, она, как камень в лесу, стояла на своем.
А вот Виктория считает, что в «Непаре» постоянно подвергалась критике и унижениям.
Я все делала не так: плохо пела, плохо выглядела, не так говорила. Последняя моя «вина» была в том, что мне не удалось быстро привести себя в форму после родов,
— негодовала певица.
Сам 46-летний Шоуа уверяет: бывшая напарница попросту безответственно подходила к некоторым моментам.
Это был призыв к порядку приходить на чек вовремя или вообще куда-либо. Призыв прийти на выступление в добром расположении духа и выйти на сцену, подарить мне счастье. Про зрителей не говорю — это святое. Все было построено на какой-то истории, где один тянул, а другой просто ехал,
— говорил артист.
Тем не менее, ему есть за что сказать Талышинской спасибо. Все эти годы зрители чувствовали, что между артистами кипят страсти, хотя, они и были основаны на профессиональных разногласиях.
Как правило, без искры ничего не бывает. Думаю, я должен ей быть благодарен за все: за то, что сделала меня сильным, позволила стать тем, кто я есть. Многие думали, что мы пара, но мы ей не были, конечно… Дуэт физически распался недавно, а душой — уже давно,
— откровенничал Шоуа.